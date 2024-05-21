iPhone не так популярен в Китае, многие предпочитают использовать устройства от конкурента Huawei. Поэтому Apple снижает цены.

Дела у американского технологического гиганта Apple в Китае в этом году идут не очень хорошо, поэтому ему, видимо, снова придется прибегнуть к решительным мерам – и в очередной раз снизить цены на свои устройства. Одной из причин этого является сильная конкуренция со стороны Huawei, которая, будучи китайской компанией, является своего рода лидером на местном рынке.

Мужчина несет в сумке iPhone 15 от Apple в Шанхае, Китай. Фото: REUTERSУчитывая снижение цен на iPhone, Apple, по-видимому, снова пытается увеличить свои продажи. В официальном магазине Apple на платформе продаж Tmall в настоящее время предлагается снижение цен на сумму до 2300 юаней ($324). Аналогичные скидки доступны и на платформе JD.com, сообщает 20 мая портал South China Morning Post.

Это не первая попытка Apple продать больше телефонов в Китае за счет снижения цен на iPhone. Уже в январе на отдельные модели действовала скидка до 500 юаней ($70), а в феврале Apple снизила цену на iPhone 15 на $170.

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Помимо Huawei, в Китае очень популярны устройства Vivo и Xiaomi. Однако Huawei считается особенно крупным конкурентом Apple, поскольку в прошлом году ей удалось удвоить свою прибыль с выпуском серии продуктов Mate 60 Pro. Перспективы Apple в Китае, вероятно, снова будут омрачены тем фактом, что Huawei уже анонсировала новую серию высококачественных смартфонов — Pura 70 Ultra.

Apple также переживает трудные времена в политическом плане в Китае — центральное правительство Поднебесной ставит дополнительные препятствия на пути американского производителя. По распоряжению госорганов им больше не разрешается использовать iPhone в качестве рабочих мобильных телефонов. Вместо этого следует использовать китайскую продукцию, сообщает издание Quartz.

В период с января по март продажи iPhone в Китае упали на 10% в годовом исчислении. Однако в марте Apple снова смогла немного увеличить свои продажи – на целых 12%. В начале мая Apple создала позитивный настрой, когда даже превзошла надежды инвесторов в регионе. Так что дела у Apple сейчас не так плохи, как в начале года.