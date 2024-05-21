Дела у американского технологического гиганта Apple в Китае в этом году идут не очень хорошо, поэтому ему, видимо, снова придется прибегнуть к решительным мерам – и в очередной раз снизить цены на свои устройства. Одной из причин этого является сильная конкуренция со стороны Huawei, которая, будучи китайской компанией, является своего рода лидером на местном рынке.
Учитывая снижение цен на iPhone, Apple, по-видимому, снова пытается увеличить свои продажи. В официальном магазине Apple на платформе продаж Tmall в настоящее время предлагается снижение цен на сумму до 2300 юаней ($324). Аналогичные скидки доступны и на платформе JD.com, сообщает 20 мая портал South China Morning Post.
Это не первая попытка Apple продать больше телефонов в Китае за счет снижения цен на iPhone. Уже в январе на отдельные модели действовала скидка до 500 юаней ($70), а в феврале Apple снизила цену на iPhone 15 на $170.
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Помимо Huawei, в Китае очень популярны устройства Vivo и Xiaomi. Однако Huawei считается особенно крупным конкурентом Apple, поскольку в прошлом году ей удалось удвоить свою прибыль с выпуском серии продуктов Mate 60 Pro. Перспективы Apple в Китае, вероятно, снова будут омрачены тем фактом, что Huawei уже анонсировала новую серию высококачественных смартфонов — Pura 70 Ultra.
Apple также переживает трудные времена в политическом плане в Китае — центральное правительство Поднебесной ставит дополнительные препятствия на пути американского производителя. По распоряжению госорганов им больше не разрешается использовать iPhone в качестве рабочих мобильных телефонов. Вместо этого следует использовать китайскую продукцию, сообщает издание Quartz.
В период с января по март продажи iPhone в Китае упали на 10% в годовом исчислении. Однако в марте Apple снова смогла немного увеличить свои продажи – на целых 12%. В начале мая Apple создала позитивный настрой, когда даже превзошла надежды инвесторов в регионе. Так что дела у Apple сейчас не так плохи, как в начале года.