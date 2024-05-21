В ночь с 20 на 21 мая рынок криптовалют возобновил энергичное восстановление. Цифровое золото подорожало за сутки более чем на 6%.

В начале недели цены на криптоактивы снова растут. Новый рывок позволил биткоину опять подняться до более чем $71 000, что означает, что ведущая криптовалюта сейчас всего лишь примерно на 3,4% ниже предыдущего рекорда в $73 750. Примечательно, что на этот раз рост Ethereum спровоцировал оживление рынка криптовалют.



Во вторник утром Ethereum взлетел до более чем $3600 — рост на 18% за 24 часа. Это связано с тем фактом, что рынок ожидает скорого одобрения спотовых ETF на Ethereum. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) поручила участвующим компаниям обновить важные документы для своих спотовых ETF на Ethereum. По мнению инсайдеров, это говорит о том, что регулятор, возможно, надеется одобрить эти заявки до крайнего срока в четверг, 23 мая.





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Как известно, спотовые ETF на биткоины, одобренные в начале 2024 года, стали, в частности, огромным драйвером цены BTC. Спотовые ETF позволяют мелким и крупным инвесторам инвестировать в такие активы, как биткоин, без необходимости покупать и удерживать их самостоятельно. В целях соблюдения требований, среди прочего, это открыло возможность многочисленным инвесторам вкладывать свои деньги в BTC. Похожий принцип теперь может вывести Ethereum к новым рекордным максимумам.





Но не только недавний подъем ETH влияет на цену биткоина. Как показывают трекеры биткоин-ETF, приток в эти биржевые фонды снова значительно увеличился за последние несколько дней — однако неделей ранее наблюдался усиленный отток.





Приток все еще далек от уровня марта 2024 года, когда индустрия с нетерпением ждала халвинга биткоина. Однако можно наблюдать значительное улучшение настроений на крипторынках.





Наконец, еще одним фактором улучшения криптовалютных настроений является экономика США. Уровень инфляции в США в настоящее время демонстрирует небольшое снижение. Об этом объявило Бюро статистики труда США в прошлую среду. Потребительские цены выросли всего на 3,4%. Это, в свою очередь, является сильным сигналом Федеральной резервной системе США (ФРС) снова снизить ключевую процентную ставку, которая в последние годы была повышена до 5% – следующее заседание важного комитета FOMC по этому поводу состоится в начале июня 2024 года.





Если бы ФРС снизила ключевую процентную ставку, это стало бы сильным сигналом для всех более рискованных активов, включая биткоин. Обычно видно, что такие активы все чаще инвестируются в среду с более низкими процентными ставками. Произойдет ли это, еще неизвестно.





В любом случае, у биткоина, вероятно, будет несколько всплесков роста в 2024 году — в конце концов, новый исторический максимум всегда достигается через несколько месяцев после халвинга. Биткоин достиг нового рекордного максимума в $73 750 в середине марта, незадолго до этого события.