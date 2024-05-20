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kosmos_news
Reuters: Apple работает над еще более тонкой моделью iPhone
Появление iPhone 17 Slim может означать серьезный редизайн смартфона Apple. Устройство должно стоить дороже, чем iPhone Pro Max.

Apple, скорее всего, представит свое 16-е поколение iPhone в сентябре, но уже есть предположения о следующей линейке смартфонов Apple, ожидаемой в 2025 году. От инсайдеров Reuters стало известно, что Apple работает над особо тонкой моделью iPhone, которая будет представлена вместе с iPhone 17 в 2025 году. Слухи об этом ходили и раньше.
Источник изображения: Reuters Как сообщает Reuters, проект будет иметь внутреннее кодовое название D23. Информационное агентство пишет, что тонкий iPhone оснащен процессором Apple A19. Упрощая свой самый важный продукт, Apple, как говорят, намерена придать iPhone больше привлекательности и существенно обновить его дизайн. На мировом рынке смартфонов Apple в первую очередь борется со своими конкурентами Samsung и Huawei/Honor.

Несколько дней назад Apple представила свой новый, особенно тонкий iPad Pro. Большим вопросом для заинтересованных сторон является прочность устройства.

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Сообщается, что цена тонкого iPhone относительно высока. По данным Business Insider, она должна быть выше цены iPhone Pro Max. В Европе эта модель iPhone сейчас стоит от 1449 евро.

Одной из самых больших проблем в особенно тонких смартфонах является размещение основных камер. Apple могла бы решить проблему, переместив камеры на верхний центральный край iPhone.

#apple #техника #технологии #iphone #iphone 17 slim
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