Эксперимент проекта Haidegg показывает, что фотоэлектрические системы защищают деревья от дождя и мороза и позволяют им расти быстрее.

Фотоэлектрические панели над плодовыми культурами не только вырабатывают электроэнергию, но и обеспечивают растениям защиту от мороза и дождя. Это показали первые результаты на экспериментальной станции по выращиванию фруктов и винограда Haidegg, которая уже два года тестирует сельскохозяйственную фотоэлектрическую систему.

Фото: Haidegg

«Изменение климата приносит много всего — град, жару, мороз, засушливые периоды», — сказал Леонард Штайнбауэр, руководитель проекта.

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Яблоки, вишня, абрикосы, сливы и пр. — семь видов фруктов растут под 1134 фотоэлектрическими модулями на площади около 5000 квадратных метров на востоке Граца. Крыши на 49% прозрачны и поэтому имеют немного более низкую производительность.

Чтобы сравнить влияние фотоэлектрической системы на урожайность, качество плодов и здоровье растений, одни и те же виды фруктов выращивались параллельно на открытом воздухе, иногда под защитными сетками. После поздних апрельских заморозков теперь становится ясно, что у растущих без крыши деревьев есть коричневые, засохшие листья и почти не видно плодов в середине мая. Деревья под солнечными батареями были значительно крупнее и уже приносили небольшие плоды.





«Фотогальваника гарантирует, что деревья останутся здоровыми и будут расти дольше осенью», — объяснил Штайнбауэр.

Находящиеся под фотоэлектрическими крышами деревья образуют больше цветочных почек высокого качества. Пока еще слишком рано говорить о том, насколько хорошо модули смогли защитить от мороза в апреле. В любом случае уже отмечалось, что под фотоэлектрической системой температура выше примерно на 0,25 °C. Это связано с эффектом навеса — как и у автомобилей под настилом, температура под панелями немного выше.

Фотоэлектрическая кровля также защищает фруктовые культуры от дождя. Цифры Haidegg показывают, что продолжительность увлажнения листьев в день значительно короче под модулями. Это означает, что можно обойтись без химических защитных средств против грибков, например тех, которые используются в органическом земледелии.

По словам Штайнбауэра, град является одной из пока еще не решенных проблем:

«Градины отскакивали от фотомодулей и летели в следующий ряд на растения».

Система производит около 385 000 киловатт-часов электроэнергии в год, которая в основном используется проектом Haidegg. Система была построена компанией Ecowind и введена в эксплуатацию в июне 2022 года.

Исследования будут продолжены в ближайшие годы для разработки устойчивой биостратегии.



