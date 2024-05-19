Платформа для запуска мем-токенов Pump.fun на Solana обвинила экс-сотрудника в эксплойте с ущербом в $1,9 млн.

Произошедший с блокчейн платформой Pump.fun скандал потряс криптовалютный мир. Бывший сотрудник признается в краже двух миллионов долларов в токенах SOL и не выказывает раскаяния.

«Они в любом случае обанкротились бы», — хладнокровно объясняет он свои действия.

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Изображение из открытых источников

Приложение Pump.fun, одно из самых популярных приложений в сети Solana для мем-токенов, 17 мая потеряло 2 миллиона долларов из-за так называемого эксплойта. Бывший сотрудник платформы, ответственный за кражу, оправдывает свой поступок резкой критикой в адрес компании.

Атака была нацелена на учетные записи, которые передают ликвидность токенов на децентрализованную биржу Raydium. Вор, укравший $2 млн в токенах SOL, начал рассылать похищенные токены на случайные аккаунты. Он написал на платформе Х: «Все успокойтесь, это ограбление».

Злоумышленник осудил бесхозяйственность компании:

«У меня было личное негативное отношение к руководителям компании. Я на них жаловался, они были ужасно плохими менеджерами».



Гражданин Канады подчеркнул, что хочет, чтобы проект Pump.fun разорился:

«Они бы все равно разорились. Они издавна творили людям зло. Это необходимо было прекратить. Я просто ускорил процесс банкротства; они бы все равно уничтожили себя».





Увлечение мем-токенами на блокчейне Solana продолжается: за последние несколько месяцев платформа Pump.fun достигла значительного притока пользователей. Компания также столкнулась с критикой со стороны криптосообщества за то, что поощряла людей рисковать. Кража двух миллионов долларов в токенах SOL является крупнейшей атакой на платформу Pump.fun на сегодняшний день и проливает свет на уязвимости безопасности и неразбериху в этом сегменте криптоиндустрии.

Инцидент шокировал криптосообщество и привел к возобновлению дебатов о безопасности и доверии к платформам блокчейна. Pump.fun сейчас находится под пристальным вниманием, и еще неизвестно, как компания и власти отреагируют на это серьезное нарушение безопасности пользователей. Будущее платформы и доверие ее пользователей остается под вопросом.