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kosmos_news
The Serial Port нашел первую поисковую систему в интернете - ПО Archie
Archie мог в 80-е годы находить FTP-сайты. Программа считалась утерянной, но теперь была вновь найдена и активирована.

В 1980-х годах интернет только развивался. Тогда обмен данными на большие расстояния был прерогативой ученых и программистов-любителей из различных НИИ и университетов. Однако растущее количество данных, доступных в то время в интернете, затрудняло обзор информации. Если пользователям нужно было что-то найти, им надо было точно знать, на каком веб-сайте они могли бы это сделать.
Компьютерный код, содержащий строку ввода от Archie, первой поисковой системы интернета. Изображение: The Serial Port
Пользователи интернета передавали информацию о ресурсах устно, а иногда книги о раннем интернете служили источником о том, какие веб-сайты существуют и что на них можно найти. Преобладающим протоколом в интернете в то время был FTP (протокол передачи файлов по сети, появившийся в 1971 году, задолго до HTTP). 

Однажды проблема была решена первой поисковой системой интернета: Archie. ПО разработал Алан Эмтаж, студент Университета Макгилла в Монреале. Archie произвел революцию в интернете и решил проблему поиска онлайн-ресурсов.

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Программу приобрело большое количество учреждений по всему миру, и с ней работали их собственные серверы. Однако в начале 1990-х на смену Archie пришли другие, более совершенные поисковые системы. FTP-сайты в целом стали менее актуальными. Archie был забыт.

YouTube-канал The Serial Port начал поиск программы. Но найти ее рабочую копию, как сообщает Ars Technica, было довольно сложно. После долгих исследований и бесед с ветеранами раннего интернета The Serial Port наконец нашел копию Archie, которую Варшавский университет смог им предоставить.



Затем с большими усилиями поисковую систему снова запустили на современной инфраструктуре. Возрожденный сервис теперь снова доступен на сайте Archie.serialport.org. План по сохранению важной части истории интернета увенчался успехом.

В наше время поисковые системы в последнее время всё чаще интегрируют искусственный интеллект. Ведущим поисковиком считается Google, но в спину ему дышат многочисленные конкуренты, в том числе Bing.

#технологии #интернет #поисковая система #archie
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