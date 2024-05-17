В США и Польше арестовали американку и украинца за помощь кибершпионам из Северной Кореи.

В США прокуратура объявила в четверг, 16 мая, об аресте американки и украинца. Сообщается, что они помогли IT-специалистам, связанным с Северной Кореей, выдавать себя за американцев, чтобы получить удаленную работу в сотнях американских компаний, сообщило Министерство юстиции США.

Фото: APA/AFP/ED JONES / ED JONES

По данным министерства, сложная схема была направлена на получение доходов для Северной Кореи в нарушение международных санкций. Сообщается, что подозреваемые похитили личности более 60 американцев, чтобы проникнуть в более чем 300 американских компаний, включая компании и банки из списка Fortune 500. Эти иностранные IT-сотрудники также якобы пытались устроиться на работу в два правительственных учреждения США, чтобы получить доступ к внутренней информации, но безуспешно.

На прошлой неделе в федеральный суд Вашингтона был подан иск против американца, украинца и еще трех иностранцев. В заявлении Министерства юстиции США теперь указано, что американка была арестована 15 мая. Украинца арестовали 14 мая польские власти по запросу США, которые сейчас требуют его экстрадиции.

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Госдепартамент объявил о вознаграждении в размере до $5 миллионов за информацию о предполагаемых сообщниках обвиняемых. Глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь Аржентьери заявила, что предполагаемые преступления принесли пользу правительству Северной Кореи, предоставив ему источник дохода и, в некоторых случаях, защищенную информацию. Эти обвинения теперь должны стать тревожным звонком для американских компаний и правительственных учреждений, которые нанимают удаленных IT-специалистов.

В более раннем заявлении Госдепартамента говорилось, что Северная Корея заработала по меньшей мере $6,8 миллиона с помощью подобных схем. Сообщается, что причастные к этому северокорейцы были связаны с Министерством оборонной промышленности Северной Кореи, которое курирует разработку баллистических ракет, производство оружия, а также программы исследований и разработок.

Напомним, Северная Корея находится под санкциями ООН, направленными на сокращение финансирования ее программ создания ракет и ядерного оружия.