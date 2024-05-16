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kosmos_news
Reuters: Сальвадор добыл 474 биткоина с помощью вулканической энергии
С 2021 года в Сальвадоре на государственной геотермальной электростанции, использующей энергию вулкана, добыто 473,5 BTC на сумму $29 млн.

Сальвадор использует геотермальную энергию вулканов для добычи биткоинов с 2021 года. В настоящее время в стране имеется 5750 BTC на сумму $354 млн. И, как теперь выяснилось, значительная часть доходов — а именно 473,5 BTC стоимостью около $29 млн — поступило от майнинга с помощью энергии вулкана. Об этом сообщает Reuters.
Изображение из открытых источников
Страна считается одной из самых дружественных к криптовалютам в мире. Добыча биткоинов происходит за счет использования геотермальной энергии вулкана Текапа. Всего используется 300 майнинговых установок, которые потребляют 1,5 мегаватт (МВт) из 102 МВт, вырабатываемых предприятием. Такой подход делает Сальвадор лидером и новатором в области экологического майнинга криптовалют.

Сальвадор в 2021 году стал первой страной, принявшей биткоин в качестве законного платежного средства наряду с долларом США. Это решение привело к нескольким инициативам и проектам, ориентированным на биткоин, включая создание геотермальной электростанции специально для добычи BTC. Несмотря на новаторские подходы, Сальвадор столкнулся с критикой со стороны крупных организаций, таких как Всемирный банк. Особенно во время медвежьего рынка 2022-2023 годов решения президента Наиба Букеле подвергались сомнению. Тем не менее Букеле настаивал на своей стратегии и объявил, что государство намерено приобретать по одному биткоину ежедневно. С тех пор резервы BTC в стране значительно увеличились, а с недавнем ростом криптовалюты бюджет государства существенно пополнился.

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Народная поддержка политики Букеле в отношении биткоина была сильной, что отразилось в его победе на президентских выборах 2024 года. Этот результат подчеркивает национальное признание и уверенность в долгосрочном видении президента, чья позиция не пользуется одобрением во всем мире.

Илон Маск сыграл центральную роль в дискуссии о биткоине и возобновляемых источниках энергии. После того как Tesla приобрела биткоины на сумму $1,5 млрд, Маск планировал принимать BTC в качестве оплаты за электрокары его завода. Однако это решение было быстро отменено из-за негативных экологических последствий добычи цифровых монет. Маск заявил, что пересмотрит это решение только в том случае, если более 50% предприятий по добыче биткоинов будут использовать возобновляемые источники энергии.

Недавние отчеты показывают, что более 60% добычи BTC в настоящее время осуществляется за счет возобновляемых источников энергии. Однако Маск пока не предпринял никаких дальнейших шагов по возобновлению платежей в криптовалюте в Tesla. Букеле, с другой стороны, по-прежнему полностью сосредоточен на биткоине в своей стратегии по майнингу.

Итак, использование геотермальной энергии для добычи BTC в Сальвадоре является заметным шагом на пути к экологически чистой криптовалюте. Несмотря на международную критику и проблемы, страна остается пионером в интеграции биткоина в национальную экономику. Положительный отклик общественности и поддержка правительства демонстрируют потенциал этой технологии для содействия экономическим инновациям.

#майнинг #криптовалюты #биткоин #сальвадор
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Vorvort
15:08
Таким как ты не место на форуме, надо создать для вас резервацию, где вы можете лгать и оскорблять друг друга сколько угодно. А нормальные люди пусть общаются здесь, соблюдая Правила.
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Сергей Гончаров
15:08
Вкрации кому непонятно о чем тут - сайт умер и конфа умерла. Модераторы обленились, а в новостях любая чушь даже с матами автопостится на главную в правой колонке. Мультиакки спамеры модерам по бараба...
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Александр
15:06
Ну хоть не у меня одного. А самое странное, что открываю ссылку из почты на ваш комментарий и попадаю все равно в тему: "SK hynix форсирует разработку перспективной памяти HBM 7-го поколения". А чтобы...
SK hynix форсирует разработку перспективной памяти HBM 7-го поколения
Георгий Пряхин
15:03
Судя по твоему ответу ты заслужил всего что о тебе написали
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Mallory
15:01
Вообще тут он даже прогрессирует. Взял LTS релиз например. Правда пять лет как снятый даже с длительной поддержи и месяц как на который перестали выходить даже security патчи. Раньше он вообще про 13....
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Crashtest
14:59
Тоже встречался такой баг, возможно связано с кодом той новости, где пишется комментарий.
SK hynix форсирует разработку перспективной памяти HBM 7-го поколения
ev_ruso
14:58
Балин ну давай так пускай дальше также растут но попрямее Слона надо есть по кусочку
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Mallory
14:57
Вот человек он реально странный, визжит про дряхлого пингвина, но зачем-то продолжает себя мучить. Ладно бы он был на необитаемом острове, а интернет был бы через спутник с лимитом 30 мегабайт в месяц...
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
Vorvort
14:56
Давай тебя будем толпой оскорблять в теме, а потом обвиним в буффонаде. Норм?
Как работает модерация в Конференции overclockers.ru и немного о проблемах RTX 4090
Nvidia&Intel Hater
14:55
так он мутант .у него все из зада растет
Проверяю современный браузер Mozilla Firefox в Windows 7 / XP, Ubuntu 14.04 и Chimbalix Linux
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