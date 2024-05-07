Wayve работает над ИИ-моделями автономности, похожими на «GPT для вождения». Сотрудничество с технологическими гигантами призвано обеспечить распространение технологии автономного вождения.

Стартап Wayve может революционизировать будущее автономного вождения с помощью ИИ-инструмента Embodied AI. Британская ИИ-компания, завершившая раунд финансирования серии C на сумму $1,05 млрд, получает реальный импульс от сотрудничества с новыми партнерами.

К компании присоединяются три очень влиятельных инвестора — Nvidia, Softbank и Microsoft. На сегодняшний день эта инвестиция представляет собой крупнейшее вложение средств в искусственный интеллект в Европе и затмевает инвестиции в Mistral AI или Aleph Alpha.

Фото: Wayve

Компания Wayve, основанная в 2017 году, считает себя пионером в области искусственного интеллекта для автономного вождения. Компания первой разработала и протестировала комплексную систему глубокого обучения для автономного вождения на дорогах общего пользования. Сегодня Wayve работает над основополагающими моделями автономности, похожими на «GPT для вождения», которые могут позволить каждому транспортному средству ездить в любой среде. Стартап проводит испытания ИИ на дорогах общего пользования в Великобритании с 2018 года и сотрудничает с британскими автопарками Asda и Ocado Group.

реклама

Embodied AI представляет собой следующий шаг в инновациях в области ИИ, выходящий за рамки генеративного ИИ и больших языковых моделей. Интеграция ИИ в транспортные средства приведет к смене парадигмы в том, как машины взаимодействуют с человеческим поведением и учатся на нем в реальных условиях. Эта инновация имеет огромный потенциал для повышения удобства использования и безопасности систем автономного вождения.



«Наша цель в Wayve — разработать автономные технологии, которые не только станут реальностью в миллионах транспортных средств, но и завоюют доверие людей, плавно интегрируясь в их повседневную жизнь», — объясняет Алекс Кендалл, соучредитель и генеральный директор Wayve.

Сотрудничество с SoftBank, NVIDIA и Microsoft призвано помочь в реализации миссии Wayve по новым возможностям вождения с использованием искусственного интеллекта в его основе.

По словам Кентаро Мацуи, управляющего партнера SoftBank Investment Advisers, искусственный интеллект совершает революцию в мобильности:



«Теперь транспортные средства могут интерпретировать свое окружение так же, как люди, что позволяет улучшить процесс принятия решений. Технология обещает более высокие стандарты безопасности».

NVIDIA поддерживает Wayve с помощью своей платформы DRIVE, специально разработанной для рабочих нагрузок автомобильного искусственного интеллекта.



«Вместе мы сможем создать беспилотные транспортные средства, которые будут обладать ИИ, надежностью и возможностями лучших водителей-людей», — сказал Риши Дхалл, вице-президент автомобильного бизнеса NVIDIA.

Microsoft предоставляет Wayve свои суперкомпьютерные и облачные технологии, платформу для разработчиков с поддержкой Copilot, приложения для управления корпоративными данными, а также ведущий опыт коммерциализации моделей искусственного интеллекта.