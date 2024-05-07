Опрос среди молодежи России, результаты которого были представлены весной 2024 года, показал, что это поколение в основном позитивно относится к жизненным и карьерным перспективам.

Исследование на базе опроса, в котором приняли участие более тысячи россиян в возрасте от 18 до 35 лет, является крупнейшим и самым важным анализом такого рода за последние два года. Опрос проводился с 6 по 26 февраля 2024 года на взвешенной выборке из 1003 взрослых в возрасте 18–34 лет, проживающих в России.

Фото: irposakha14.ru

Согласно исследованию, чуть менее половины молодых россиян считают, что демократия лучше любого другого типа правления (48%), а 21% думают, что тип правления не имеет значения. Опрос Левада-центра*, проведенный в феврале 2024 года, показал, что большинство молодых россиян положительно относятся к Путину (84%). Более того, 68% заявили, что, по их мнению, дела в стране идут в правильном направлении.

Данные совместного исследования Чикагского совета по глобальным вопросам и Левада-центра* также показывают, что это поколение очень гордится гражданством РФ.

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Две трети молодых россиян говорят, что очень гордятся тем, что они граждане России (65%), а 17% утверждают, что "немного гордятся". Всего 7% заявили, что не слишком горды или совсем не горды, а каждый десятый человек (11%) сказал, что ему безразлично гражданство.

Хотя молодые россияне и гордятся своим гражданством, они не проявляют признаков национализма, когда речь идет об уникальном значении русской нации в мировой истории. Чуть больше половины из них утверждают, что являются представителями великой нацией, имеющей особое значение для мировой истории (52%), а 45%. считает, что они такие же, как и любая другая нация. Эти взгляды не отличаются от взглядов молодых американцев: менее половины считают, что они их нация, как и любая другая (45%).

Относительно немногие молодые россияне голосуют или участвуют в политической жизни. Большинство из них, похоже, лично не интересуются политикой. Всего 5% заинтересованы в карьере в политике или государственном управлении, а 7% интересуется государственной безопасностью или армией. На вопрос, какая потенциальная карьера их больше всего интересует, они чаще всего выбирают ту или иную сферу бизнеса, включая финансы, предпринимательство или розничную торговлю (25%). Другие выбирают карьеру, связанную с IT (8%), производством (7%), проектированием и строительством (по 6%).

Только 30% говорят, что голосовали на выборах за последние два года, и еще меньше респондентов заявили, что подписали петицию (21%) или объединились с соседями для решения общей проблемы (19%). 21% подали жалобу для решения проблемы, а 15% заявили об участии в общественных слушаниях или собраниях. Всего 2% респондентов приняли участие в протестах.

Данные исследования показывают, что молодые россияне с большей вероятностью, чем их родители, бабушки и дедушки, выражают доверие Путину и национальным институтам, таким как правительство, СМИ и местные власти.

Результаты опроса Чикагского совета по глобальным вопросам противоречат тезису, что поддержка молодежи политики Путина является лишь продуктом пропаганды.

Россияне, родившиеся в конце 1980-х и 1990-х годах, выросли и были воспитаны на рассказах своих родителей, переживших неоднократные потрясения: переход от коммунизма к горбачевской перестройке; распад Советского Союза, неоднократные финансовые крахи, уничтожившие их сбережения; массовая безработица; две чеченские кампании. Молодые россияне, в отличие от старшего поколения, уже растут в эпоху смартфонов и социальных сетей, что дает им доступ к более широкому спектру информации, чем та, что представлена в государственных СМИ.

Также важны социальные и экономические реформы, инициированные Путиным, такие как повышение пенсий, инвестиции в образование и здравоохранение, инфраструктуру и социальные права, направленные на поощрение семей к рождению детей. У молодежи нет травматического опыта советских времен, и они не могут ни с чем сравнивать свое нынешнее положение.

С лета 2022 года наблюдается устойчивая тенденция к более позитивной оценке ситуации участниками исследования. Причиной, по всей видимости, является повышение МРОТ, пенсий и субсидий, вступившее в силу с 1 июня 2022 года.

*Левада-центр внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.



