Испания модернизирует системы ПВО ближнего действия NASAMS, в том числе будет обновлено программное обеспечение радаров AN/MPQ-64 Sentinel.

Правительство Испании одобрило контракт стоимостью около 10 млн евро на модернизацию системы ПВО ближнего действия NASAMS вместе с обновлением программного обеспечения радаров AN/MPQ-64 Sentinel. Об этом сообщает ресурс ArmyRecognition.

Испанская пусковая установка, входящая в систему NASAMS. Фото: Генеральный штаб испанских вооруженных сил

Испания в настоящее время имеет четыре батареи NASAMS (по две пусковые установки на батарею), которые размещены на ходовой части грузовика Iveco. Модернизация будет заключаться в обновлении программного обеспечения, используемого в отдельных компонентах системы, замене устаревших и изношенных элементов и усовершенствовании некоторых компонентов. Это должно существенно повысить возможности испанских сил ПВО по борьбе со средствами воздушного нападения.

В настоящее время Испания планирует закупить дополнительную батарею NASAMS для замены переданной Украине системы Spada 2000.

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NASAMS — зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства американской компании Raytheon и норвежского концерна Kongsberg. Она позволяет ликвидировать средства воздушного нападения, находящиеся на расстоянии примерно 25 км при использовании ракет AIM-120 AMRAAM или более 40 км при использовании варианта AMRAAM-ER (в последней версии дальность поражения увеличена до 80 км). Оба имеют активную радиолокационную головку.

Ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder с тепловым наведением также были интегрированы с NASAMS. Система выпускается в стационарном и мобильном вариантах, устанавливается на многоцелевую бронетехнику Humvee.