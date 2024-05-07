Китайская технологическая группа полагается на высокую степень автоматизации при производстве своего первого электромобиля.

Уже заказано более 75 000 единиц первого электромобиля Xiaomi. Известный производитель электроники Xiaomi хочет обработать этот список заказов в этом году и выпустить на рынок в общей сложности более 100 000 машин. Новый автомобильный завод Xiaomi должен справиться с этой задачей.

Сборка электрокара на заводе Xiaomi. Источник изображения: Xiaomi

Китайская технологическая группа заявляет, что отдельные этапы производства на заводе максимально автоматизированы. Задействовано более 700 роботов, а базовая конструкция электромобиля на 100% построена роботами.



«Сборка 4 дверей, капота, крышки багажника и крыльев выполняется 36 роботами», — пишет генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь в публикации на платформе X.





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Ключевым устройством завода является огромная машина для литья под давлением 9100T, которую Xiaomi называет HyperCast или HyperPress. Подконструкция автомобиля изготавливается на оборудовании с использованием разработанного ими процесса литья под давлением. Это означает, что, например, узел задней панели кузова состоит из одной детали, заменяя 72 отдельных элемента.

По словам Xiaomi, только процесс литья под давлением этой детали может сократить количество сварных швов на 840 единиц. Это снижает сложность и ускоряет производственные процессы. Сообщается, что электромобиль сходит с производственной линии на заводе Xiaomi недалеко от Пекина каждые 76 секунд. Теоретически предприятие может выпускать около 47 машин в час.

Преимущество процесса литья под давлением заключается в том, что он делает автомобили легче, прочнее и долговечнее. Недостаток в том, что машину гораздо сложнее ремонтировать. Если такая деталь повреждена в результате аварии, заменить крупные компоненты намного сложнее.

Tesla также использует такой процесс литья под давлением при производстве своих электромобилей. Американский автопроизводитель ранее реализовал план по производству днища своих автомобилей (он же несущий кузов) из одной детали методом литья под давлением. По данным Reuters, Tesla отказалась от этой технологии всего несколько дней назад. Судя по всему, Tesla хочет придерживаться проверенного процесса, при котором днище кузова изготавливается из трех частей.

Tesla также полагалась на максимально возможную автоматизацию производства Model 3 и надеялась, что таким образом ускорит выпуск машин этой серии. Но такой подход имел неприятные последствия, как признался в интервью Илон Маск.

По словам Маска, чрезмерная автоматизация вызвала серьезные производственные проблемы. В конце концов, Tesla пришлось пойти на попятную и снизить уровень автоматизации. Остаётся надеяться, что китайская компания не повторит ошибку Tesla.