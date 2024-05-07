Поддержка Windows 10 закончится в 2025 году. Но Windows 11, похоже, не особо нравится пользователям.

Как сообщает платформа Digital Trends, у Microsoft, по-видимому, возникают проблемы с убеждением своих пользователей перейти на Windows 11. Недавно опубликованные данные Statcounter показывают, что доля рынка этой операционной системы падает, тогда как доля ее предшественницы, Windows 10, снова увеличивается.

Операционная система Windows 10 снова становится популярной. Фото: REUTERS

В феврале 2024 года доля ОС Windows 11 достигла рекордного уровня в 28%. Однако с тех пор популярность новой операционной системы, похоже, снова пошла на убыль. Сейчас эта доля упала ниже 26%. Многие пользователи, очевидно, настолько разочарованы Windows 11, что возвращаются к предыдущей версии — Windows 10.

Спрос на 9-летнюю Windows 10 стал неожиданностью: с сентября 2023 года операционная система снова пользуется большей популярностью. 3% всех компьютеров под управлением Windows даже используют еще более старую версию Windows 7 — хотя операционная система считается настолько устаревшей, что многие программы на ней больше не работают должным образом.

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Причиной перехода на Windows 10 может стать ряд проблем, с которыми сталкиваются пользователи Windows 11. Как анализирует Digital Trends, возникают повторяющиеся проблемы с воспроизведением звука — операционная система зачастую просто отказывается его воспроизводить. Также чаще могут возникать ошибки отображения – экран часто мерцает, размыт или остается полностью черным. Геймеры, в свою очередь, жалуются, что игры работают слишком медленно. Часто возникают проблемы с сетью – к сожалению, не удается установить подключение к интернету.

Microsoft хочет в ближайшее время представить новые возможности искусственного интеллекта для Windows 11. Очевидно, они предназначены для того, чтобы убедить больше пользователей в преимуществах новой версии ОС.

Срок поддержки Windows 10 истечет в октябре 2025 года. Если пользователи не обновятся к тому времени, то будут использовать устаревшую операционную систему. Это может повлиять на производительность. Теперь Microsoft пытается убедить своих пользователей перейти на Windows 11 с помощью регулярных всплывающих предупреждений.