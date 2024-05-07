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Как сообщает платформа Digital Trends, у Microsoft, по-видимому, возникают проблемы с убеждением своих пользователей перейти на Windows 11. Недавно опубликованные данные Statcounter показывают, что доля рынка этой операционной системы падает, тогда как доля ее предшественницы, Windows 10, снова увеличивается.
В феврале 2024 года доля ОС Windows 11 достигла рекордного уровня в 28%. Однако с тех пор популярность новой операционной системы, похоже, снова пошла на убыль. Сейчас эта доля упала ниже 26%. Многие пользователи, очевидно, настолько разочарованы Windows 11, что возвращаются к предыдущей версии — Windows 10.
Спрос на 9-летнюю Windows 10 стал неожиданностью: с сентября 2023 года операционная система снова пользуется большей популярностью. 3% всех компьютеров под управлением Windows даже используют еще более старую версию Windows 7 — хотя операционная система считается настолько устаревшей, что многие программы на ней больше не работают должным образом.
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Причиной перехода на Windows 10 может стать ряд проблем, с которыми сталкиваются пользователи Windows 11. Как анализирует Digital Trends, возникают повторяющиеся проблемы с воспроизведением звука — операционная система зачастую просто отказывается его воспроизводить. Также чаще могут возникать ошибки отображения – экран часто мерцает, размыт или остается полностью черным. Геймеры, в свою очередь, жалуются, что игры работают слишком медленно. Часто возникают проблемы с сетью – к сожалению, не удается установить подключение к интернету.
Microsoft хочет в ближайшее время представить новые возможности искусственного интеллекта для Windows 11. Очевидно, они предназначены для того, чтобы убедить больше пользователей в преимуществах новой версии ОС.
Срок поддержки Windows 10 истечет в октябре 2025 года. Если пользователи не обновятся к тому времени, то будут использовать устаревшую операционную систему. Это может повлиять на производительность. Теперь Microsoft пытается убедить своих пользователей перейти на Windows 11 с помощью регулярных всплывающих предупреждений.