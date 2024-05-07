SpaceX представляет новые скафандры для миссии «Полярный рассвет» (Polaris Dawn). Скоро состоится первый «выход в открытый космос» космических туристов.

SpaceX опубликовала видео, демонстрирующее первый скафандр SpaceX для космических туристов. Астронавты должны носить его во время миссии Polaris Dawn («Полярный рассвет»), старт которой запланирован на ближайшее время. Космические туристы проведут на орбите несколько дней.

SpaceX показала, во что будут одеты космические туристы. Фото: SpaceX В основе нового обмундирования SpaceX лежит костюм, который носили космические туристы во время миссии «Inspiraton4» в 2021 году. Некоторые элементы были улучшены и использованы новые методы производства. По данным SpaceX, новый костюм обладает большой свободой движений, шлемом с улучшенным козырьком, так называемым проекционным дисплеем (HUD) и камерой. 5 мая на YouTube-канале SpaceX было опубликовано видео презентации нового костюма:





Сообщается, что материал, из которого изготовлен костюм, представляет собой смесь терморегулирующих тканей и элементов, которые встречаются в промежуточной ступени ракеты Falcon 9 и корпусе космического корабля Dragon. Скафандр был специально адаптирован для предстоящего выхода в открытый космос.

В отличие от скафандров, которые обычно носят астронавты, посещающие Международную космическую станцию, скафандр SpaceX гораздо компактнее. Типичный рюкзак в комплектации отсутствует. Астронавты МКС обычно используют его для перевозки своих систем жизнеобеспечения – аккумуляторов, баллонов с воздухом и системы охлаждения. Астронавты SpaceX в костюмах для выхода в открытый космос имеют сравнительно большую свободу передвижения.

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Путешествие в космос организует Джаред Айзекман, который уже возглавлял миссию «Inspiraton4» в 2021 году. Это был первый в истории полет гражданских людей в космос. В тот раз туристы также летали на борту космического корабля Dragon. Они наслаждались захватывающим видом на Землю через стеклянный купол. Сара Гиллис и Анна Менон, два старших инженера SpaceX, присоединятся к Джареду Айзекману в новой миссии. Скотт Потит будет пилотом.

Космические туристы сядут в космический корабль Dragon и будут доставлены на орбиту ракетой Falcon 9. На высоте около 700 километров над Землей два члена экипажа совершат выход в открытый космос — при этом скафандры будут носить все пассажиры Dragon, поскольку космический корабль не имеет шлюзовой камеры.

Пребывание в открытом космосе будет длиться несколько часов. Основное внимание планируется уделить тщательному тестированию костюмов. Например, SpaceX хочет проверить, насколько хорошо может человек двигаться в скафандре и как он ведет себя в условиях микрогравитации.

На данный момент конкретной даты начала миссии нет. По информации Digital Trends, она должна состояться в этом году, может даже летом.

Глава SpaceX Илон Маск прокомментировал видео презентации костюма. Он рассматривает костюм SpaceX как революционный шаг на пути к колонизации космоса.

«Чтобы построить лунную базу и город на Марсе, нам нужны миллионы скафандров», — заявляет Маск.

По его словам, разработка скафандра и выход в открытый космос являются важными шагами на пути к масштабируемой конструкции скафандров, которые следует использоваться в длительных миссиях, когда люди будут жить на других планетах.