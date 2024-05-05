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kosmos_news
Новый испанский бронетранспортер Dragon проходит заводские испытания
Первый прототип БМП VCR 8x8 Dragon проходит заводские (или контрольные) испытания перед отправкой на полигон.

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Компания General Dynamics European Land Systems представила фотографию своего испанского филиала Santa Bárbara Sistemas, где производятся и испытываются дополнительные агрегаты для военной техники и специализированные версии БМП семейства VCR 8x8 Dragon. Среди техники есть и боевая машина пехоты.
VCR 8x8 Dragon. Фото: General Dynamics
На заводе изготавливается первый экземпляр VCR 8x8 Dragon в варианте БМП, который проходит контрольные (заводские) испытания перед отправкой на квалификационные испытания. Их планируется начать в апреле следующего года.

Они будут осуществляться в сотрудничестве с Главным управлением вооружений и материалов (DGAM) Минобороны на территории Национального института космических технологий. По предположениям, до конца 2024 года с конвейера должно сойти 45 машин этого типа, а в конечном итоге по действующим контрактам это число должно достичь 277 единиц.
Производственная линия завода General Dynamics European Land Systems. Видны незавершенные работы над 8x8 Dragon и VCZAP Castor. Фото: General Dynamics

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В ходе производства машин семейства VCR 8x8 Dragon для Испании компания General Dynamics European Land Systems опубликовала в своем профиле Linkedin видео испытаний саперного варианта на стапеле. Результаты исследований, направленных на определение, среди прочего, центра тяжести машины оказались лучше, чем ожидалось. К сожалению, вся программа вооружения испанской армии продолжает задерживаться, несмотря на увеличение расходов на ее реализацию.

В конечном итоге в рамках программы у Испании будет не менее пяти специализированных вариантов, в том числе: колесные БМП, БТР, боевые разведывательные машины, сапёрные и артиллерийские разведывательные машины.
VCR 8x8 Dragon. Фото: Plasan/GDELS 
Текущая стоимость программы уже превысила $2,5 млрд и предполагает поставку первого транша из 348 машин к 2027 году (на что уже нельзя рассчитывать). В конечном итоге Испания закупит около 1000 машин этого типа, которые частично заменят гусеничные бронетранспортеры M113 (а также некоторые специализированные версии), БТР Pegaso BMR-M1 (648 единиц) и колесные разведывательные машины Pegaso VEC-M1.

#военная техника #бмп #испания #dragon #бронетранспортер
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