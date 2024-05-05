Первый прототип БМП VCR 8x8 Dragon проходит заводские (или контрольные) испытания перед отправкой на полигон.

Компания General Dynamics European Land Systems представила фотографию своего испанского филиала Santa Bárbara Sistemas, где производятся и испытываются дополнительные агрегаты для военной техники и специализированные версии БМП семейства VCR 8x8 Dragon. Среди техники есть и боевая машина пехоты.

VCR 8x8 Dragon. Фото: General Dynamics

На заводе изготавливается первый экземпляр VCR 8x8 Dragon в варианте БМП, который проходит контрольные (заводские) испытания перед отправкой на квалификационные испытания. Их планируется начать в апреле следующего года.

Они будут осуществляться в сотрудничестве с Главным управлением вооружений и материалов (DGAM) Минобороны на территории Национального института космических технологий. По предположениям, до конца 2024 года с конвейера должно сойти 45 машин этого типа, а в конечном итоге по действующим контрактам это число должно достичь 277 единиц.

Производственная линия завода General Dynamics European Land Systems. Видны незавершенные работы над 8x8 Dragon и VCZAP Castor. Фото: General Dynamics

реклама





В ходе производства машин семейства VCR 8x8 Dragon для Испании компания General Dynamics European Land Systems опубликовала в своем профиле Linkedin видео испытаний саперного варианта на стапеле. Результаты исследований, направленных на определение, среди прочего, центра тяжести машины оказались лучше, чем ожидалось. К сожалению, вся программа вооружения испанской армии продолжает задерживаться, несмотря на увеличение расходов на ее реализацию.

В конечном итоге в рамках программы у Испании будет не менее пяти специализированных вариантов, в том числе: колесные БМП, БТР, боевые разведывательные машины, сапёрные и артиллерийские разведывательные машины.

VCR 8x8 Dragon. Фото: Plasan/GDELS

Текущая стоимость программы уже превысила $2,5 млрд и предполагает поставку первого транша из 348 машин к 2027 году (на что уже нельзя рассчитывать). В конечном итоге Испания закупит около 1000 машин этого типа, которые частично заменят гусеничные бронетранспортеры M113 (а также некоторые специализированные версии), БТР Pegaso BMR-M1 (648 единиц) и колесные разведывательные машины Pegaso VEC-M1.