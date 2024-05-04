Американская компания Hubble Network стремится обеспечить глобальную доступность устройств IoT (Интернет вещей) используя Bluetooth. Первая попытка соединения оказалась успешной.

Многие устройства Интернета вещей (IoT) вынуждены работать с ограниченной энергией, но в то же время регулярно передавать данные. Стартап Hubble Network из Сиэтла работает над решением этой проблемы и рассматривает Bluetooth как решение для передачи данных. Эта технология не потребляет много энергии, но обычно имеет радиус действия всего несколько метров. Теперь впервые установлено соединение Bluetooth со спутником.

Изображение из открытых источников

Как сообщает портал TechCrunch 2 мая, Hubble Network разработала два специальных спутника и запустила их в космос на ракете SpaceX ещё в марте. Спутники оснащены так называемыми фазированными антенными решетками, которые работают как своего рода увеличительное стекло и могут обнаруживать чипы Bluetooth на расстоянии 600 километров от Земли на околоземной орбите.

Hubble Network рассматривает успешное установление связи как подтверждение своего плана по созданию в космосе небольшой группировки из 36 спутников. Весь проект должен быть завершен к концу 2026 года. Чипам Bluetooth от устройств на Земле предположительно требуется только обновление прошивки, чтобы устанавливать соединения со спутниками.

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Возможность поддерживать соединение Bluetooth по всему миру предназначена для широкого спектра сценариев использования. Отслеживание контейнеров и поддонов в логистике, сети обнаружения лесных пожаров, мониторинг систем энергосистемы, браслеты с кнопками экстренной помощи для пожилых людей, технологии умного строительства, наземные датчики для сельского хозяйства — данные из всех этих областей должны быть доступны и в будущем будут передаваться через Bluetooth и спутники.