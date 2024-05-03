Новая обсерватория ТАО расположена в пустыне Атакама в Чили. С ее помощью астрономы хотят узнать больше об областях звездообразования.

Обсерватория Атакама Токийского университета (ТАО) открылась в среду, 1 мая, на вершине горы Серро Чахнантор высотой 5640 метров на севере Чили. Это самый высоко расположенный телескоп в мире. Он расположен в одной из самых засушливых зон на Земле, как сообщает 2 мая портал Scinexx.

Фото: TAO

Телескоп высотой 8,5 метров предназначен для того, чтобы астрономы могли спокойно проводить исследования в инфракрасном диапазоне.





«Благодаря большой высоте, на которой расположено оборудование, и сухой среде ТАО станет единственным наземным телескопом в мире, который позволит проводить четкие наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне», — объясняет директор ТАО Такаси Мията.





реклама

Из-за чрезвычайной засухи, царящей в пустыне Атакама, атмосфера там чрезвычайно ясная. Поскольку воздух в том районе практически не содержит влаги, астрономы могут исследовать далекие галактики, звезды и планеты, не подвергаясь воздействию турбулентности, которая поглощает или разрушает инфракрасное излучение.

Обсерватория ТАО оснащена совершенными приборами со специальной оптикой и датчиками. Кроме того, исследователи разработали специальный спектрограф под названием «Широкоугольный инфракрасный многообъектный спектрограф с одновременным цветом» (SWIMS). Это устройство позволит наблюдать очень большую область неба одновременно в двух разных волновых диапазонах света.

Благодаря этому специальному оборудованию астрономы надеются получить новое представление об областях звездообразования. Исследователи хотят использовать спектрограф SWIMS, чтобы исследовать различные галактики и узнать больше об основных структурах Вселенной. В том числе ученые хотят исследовать образование сверхмассивных черных дыр. Еще одно специальное устройство под названием Mid-Infrared Multi-Field Imager призвано помочь поближе рассмотреть пылевые зоны в космосе.

Пустыня Атакама в Чили очень сухая, поэтому это место особенно подходит для астрономических наблюдений. Сейчас там строится Чрезвычайно Большой Телескоп (ELT). Это будет самый большой телескоп в мире. Помимо телескопа ТАО, на Серро Чахнантор также расположены «Атакамская большая решётка миллиметрового диапазона» (ALMA) и телескоп APEX.