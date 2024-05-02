Microsoft, главный инвестор OpenAI, всегда хотела сломить доминирование Google на рынке поисковых системах.

Стоящая за ChatGPT ИИ-компания OpenAI недавно создала домен search.chatgpt.com и связанный с ним SSL-сертификат — он обеспечивает безопасные соединения между веб-сервером и браузером и уже давно является отраслевым стандартом для всех сайтов, которые хотят посещать обычные пользователи (без сертификата SSL браузеры предупреждают о посещении сайта).

Изображение из открытых источников Для многих аналитиков создание домена является четким указанием того, куда OpenAI хочет двигаться со своими моделями ИИ: а именно, в высокодоходную сферу поиска, в которой уже много лет доминирует Google с миллиардными доходами. Пока что OpenAI сотрудничает с поисковой системой Microsoft Bing, когда речь идет об интеграции текущей информации из интернета в ответы ChatGPT, но, безусловно, есть возможности для улучшения.

Тем временем Google развивает своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом Gemini (ранее Bard) и интегрирует его во всё больше и больше своих продуктов — так что это лишь вопрос времени, когда Gemini начнет отвечать на поисковые запросы.

реклама

Согласно исследованию аналитиков рынка Gartner, объем запросов поисковых систем может упасть на 25% к 2026 году из-за чат-ботов с искусственным интеллектом и других виртуальных агентов – просто потому, что люди будут все чаще находить ответы с помощью чат-ботов.

Но внедрить поисковую систему в интернете и потеснить с лидирующих позиций его доминирующего игрока, Google, — непростая задача. Ранее потерпели неудачу не только такие стартапы, как ныне забытые Blekko, Cuil и Neeva, но даже Microsoft так и не удалось добиться успеха (Bing не смог конкурировать с Google). Теперь, когда OpenAI и ChatGPT являются партнерами, Microsoft предпринимает следующую попытку занять лидирующее место в этом направлении.

По мнению SEO-экспертов SearchEngineLand, хотя ChatGPT и стал одним из самых популярных приложений в мире, он все еще уступает Google. Например, в декабре 2023 года Google зафиксировал около 84,2 миллиарда посещений, а ChatGPT — около 1,6 миллиарда посещений. Согласно анализу LikeWeb, ChatGPT по объему трафика в феврале 2024 года обогнал вторую по величине поисковую систему в мире, Bing. Он намного популярнее, чем конкурирующие чат-боты Google Gemini, Character.ai, Perplexity и Claude.

Стартапы (Phind.com или You.com) пытаются использовать модели ИИ для создания новых типов «автоответчиков», которые можно использовать в качестве альтернативы Google. В частности, недавно Perplexity удалось стать единорогом благодаря раунду финансирования.

Итак, хотя Google значительно превосходит другие поисковики и имеет свои собственные модели искусственного интеллекта, которые сейчас очень конкурентоспособны, на рынке наблюдается множество разработок в этом направлении.