Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
OpenAI успешно продвигается в работе над поисковой системой, способной конкурировать с Google
Microsoft, главный инвестор OpenAI, всегда хотела сломить доминирование Google на рынке поисковых системах.

реклама

Стоящая за ChatGPT ИИ-компания OpenAI недавно создала домен search.chatgpt.com и связанный с ним SSL-сертификат — он обеспечивает безопасные соединения между веб-сервером и браузером и уже давно является отраслевым стандартом для всех сайтов, которые хотят посещать обычные пользователи (без сертификата SSL браузеры предупреждают о посещении сайта).
Изображение из открытых источников Для многих аналитиков создание домена является четким указанием того, куда OpenAI хочет двигаться со своими моделями ИИ: а именно, в высокодоходную сферу поиска, в которой уже много лет доминирует Google с миллиардными доходами. Пока что OpenAI сотрудничает с поисковой системой Microsoft Bing, когда речь идет об интеграции текущей информации из интернета в ответы ChatGPT, но, безусловно, есть возможности для улучшения.

Тем временем Google развивает своего собственного чат-бота с искусственным интеллектом Gemini (ранее Bard) и интегрирует его во всё больше и больше своих продуктов — так что это лишь вопрос времени, когда Gemini начнет отвечать на поисковые запросы. 

реклама

Согласно исследованию аналитиков рынка Gartner, объем запросов поисковых систем может упасть на 25% к 2026 году из-за чат-ботов с искусственным интеллектом и других виртуальных агентов – просто потому, что люди будут все чаще находить ответы с помощью чат-ботов.

Но внедрить поисковую систему в интернете и потеснить с лидирующих позиций его доминирующего игрока, Google, — непростая задача. Ранее потерпели неудачу не только такие стартапы, как ныне забытые Blekko, Cuil и Neeva, но даже Microsoft так и не удалось добиться успеха (Bing не смог конкурировать с Google). Теперь, когда OpenAI и ChatGPT являются партнерами, Microsoft предпринимает следующую попытку занять лидирующее место в этом направлении.

По мнению SEO-экспертов SearchEngineLand, хотя ChatGPT и стал одним из самых популярных приложений в мире, он все еще уступает Google. Например, в декабре 2023 года Google зафиксировал около 84,2 миллиарда посещений, а ChatGPT — около 1,6 миллиарда посещений. Согласно анализу LikeWeb, ChatGPT по объему трафика в феврале 2024 года обогнал вторую по величине поисковую систему в мире, Bing. Он намного популярнее, чем конкурирующие чат-боты Google Gemini, Character.ai, Perplexity и Claude.

Стартапы (Phind.com или You.com) пытаются использовать модели ИИ для создания новых типов «автоответчиков», которые можно использовать в качестве альтернативы Google. В частности, недавно Perplexity удалось стать единорогом благодаря раунду финансирования. 

Итак, хотя Google значительно превосходит другие поисковики и имеет свои собственные модели искусственного интеллекта, которые сейчас очень конкурентоспособны, на рынке наблюдается множество разработок в этом направлении.

#технологии #google #искусственный интеллект #openai #поисковая система
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
6
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
5
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
2
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
22
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
SpaceX вынуждена переместить капсулу Dragon у МКС и освободить место для Boeing Starliner
+
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Apple наняла десятки инженеров по искусственному интеллекту из Google
+

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
61
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
77
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
75
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
4
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
66
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
8
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
14
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
20:57
это чего там вынесли а ?? беринга заблочили а меня нет,а заблочат за 5 минут новый акк сделаю и буду тебя снова хамить,ты жертва всегда будешь.А то не заходил я в эту клоаку и ты уже булки расслабил с...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:55
ты монитор то чмошник купил себе новый ? а ? полупидар генасик..как там анальный вейк ? как сынок слепошара? оказывается ты рогоносец еще ко всему -ипать
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:53
Ты падала за базар свой тухлый отвечаешь ??? я сюда вообще не заходил,только сейчас вас пидрил с шешуном прочитал.т
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:52
иди нахер .клешнепалое чмо
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Cyborg39rus
20:49
а как вы 12400F разогнали до 5.0 ? Неужели шиной ? Шина не в моде, если нет делителя с отвязкой шины проца от общей.
Wccftech: Менее половины процессоров Intel Core i9-13900K и i9-14900K стабильны в авторежиме
Андрей Пономарев
20:47
В FullHD на максе есть игры которые жрут больше 8 гигов. Это и Alan Wake 2 и Хогвартс, скорей всего еще кто то. Поэтому прям совсем для комфорта надо брать карту с 12 гигами.
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Nvidia&Intel Hater
20:47
вот ебало бы вам с шешуном расколоть напополам.чтоб хуйню не писали.Вот теперь реально возьму ник чмошника ev_rus и буду его обоссывать везде.суки просто довели уже
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Nvidia&Intel Hater
20:45
иди ка ты нахер клешнепалый
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Vorvort
20:45
Даунито, я лично сыр Пармезан покупал по 400 рублей, сейчас стоит от 2000. Молоко стоило меньше 20 рублей, сейчас от 100. Мясо шейку брал по 100 рублей, сейчас от 450 до 600. Торт брал по 100 рублей,...
В России предложили увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей
Nvidia&Intel Hater
20:41
Вы не слепы случаем ?? я раз ради прикола включил это --лучше не играть вовсе чем ниже качества фср.хотя и там не фонтан ,но не в четкости а в пикселизации дыма например
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем