Программное обеспечение разрекламированного устройства с искусственным интеллектом работает как приложение на старом сотовом телефоне среднего класса, обращают внимание специалисты Android Authority.

Когда были представлены брошь-проектор Humane AI Pin и ИИ-устройство Rabbit R1, многие эксперты заговорили о приходе на рынок революционных гаджетов, которые изменят технологический сектор. Предполагалось, что небольшие устройства с искусственным интеллектом вскоре заменят обычные смартфоны и вытеснят с рынка устаревшие айфоны и другие флагманы. Но вскоре появились первые отзывы на гаджеты: оказалось, что до революции на рынке еще далеко.

Источник изображения: Rabbit

Оказалось, что программное обеспечение Rabbit R1 на самом деле является всего лишь приложением для Android. Основатель компании Джесси Лю утверждал, что R1 основан на «Большой модели действий» (LAM) и использует искусственный интеллект, чтобы узнать, как люди применяют их приложения в повседневной жизни.

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Мишаал Рахман из Android Authority внимательно присмотрелся к разрекламированному гаджету. Ему удалось заставить APK-файл лаунчера Rabbit R1 работать на Google Pixel 6a. Он использовал кнопки громкости в качестве кнопок управления, а также связал с приложением соответствующую учетную запись Rabbithole. Также эксперт 30 апреля опубликовал видео своих тестов:







Рахман смог выполнять некоторые функции R1. Для ряда из них отсутствовали соответствующие разрешения, которые, по всей видимости, доступны только в оригинальной прошивке. Тот факт, что программное обеспечение Rabbit работает на сотовом телефоне среднего класса двухлетней давности, показывает, что оно имеет больше общего со старым приложением для Android, чем с футуристическим ИИ-устройством.

Генеральный директор Rabbit Лю совершенно не согласен с таким выводом и направил Рахману ответ. В нем он подчеркивает, что R1 определенно не является приложением для Android. Якобы ОС Rabbit и LAM работают в облаке и будут запускаться только на R1.

Вопрос о том, является ли ИИ-устройство классическим Android-приложением или нет, вероятно, не отпугнул бы покупателей, если бы Rabbit R1 обладал выдающейся полезностью. Судя по первым отзывам, это, скорее всего, не так. Поэтому возникает более важный вопрос: действительно ли гаджет с искусственным интеллектом имеет какую-либо дополнительную ценность по сравнению с обычными смартфонами.