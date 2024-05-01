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Когда были представлены брошь-проектор Humane AI Pin и ИИ-устройство Rabbit R1, многие эксперты заговорили о приходе на рынок революционных гаджетов, которые изменят технологический сектор. Предполагалось, что небольшие устройства с искусственным интеллектом вскоре заменят обычные смартфоны и вытеснят с рынка устаревшие айфоны и другие флагманы. Но вскоре появились первые отзывы на гаджеты: оказалось, что до революции на рынке еще далеко.
Оказалось, что программное обеспечение Rabbit R1 на самом деле является всего лишь приложением для Android. Основатель компании Джесси Лю утверждал, что R1 основан на «Большой модели действий» (LAM) и использует искусственный интеллект, чтобы узнать, как люди применяют их приложения в повседневной жизни.
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Мишаал Рахман из Android Authority внимательно присмотрелся к разрекламированному гаджету. Ему удалось заставить APK-файл лаунчера Rabbit R1 работать на Google Pixel 6a. Он использовал кнопки громкости в качестве кнопок управления, а также связал с приложением соответствующую учетную запись Rabbithole. Также эксперт 30 апреля опубликовал видео своих тестов:
Рахман смог выполнять некоторые функции R1. Для ряда из них отсутствовали соответствующие разрешения, которые, по всей видимости, доступны только в оригинальной прошивке. Тот факт, что программное обеспечение Rabbit работает на сотовом телефоне среднего класса двухлетней давности, показывает, что оно имеет больше общего со старым приложением для Android, чем с футуристическим ИИ-устройством.
Генеральный директор Rabbit Лю совершенно не согласен с таким выводом и направил Рахману ответ. В нем он подчеркивает, что R1 определенно не является приложением для Android. Якобы ОС Rabbit и LAM работают в облаке и будут запускаться только на R1.
Вопрос о том, является ли ИИ-устройство классическим Android-приложением или нет, вероятно, не отпугнул бы покупателей, если бы Rabbit R1 обладал выдающейся полезностью. Судя по первым отзывам, это, скорее всего, не так. Поэтому возникает более важный вопрос: действительно ли гаджет с искусственным интеллектом имеет какую-либо дополнительную ценность по сравнению с обычными смартфонами.