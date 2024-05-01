Утечка информации о повышении цен по сравнению с прошлым годом может оказаться несоответствующей действительности.

14 мая конференция разработчиков Google I/O откроется основным докладом. Помимо многочисленных анонсов, касающихся искусственного интеллекта, вероятно, также будет представлен новый сотовый телефон Pixel. По крайней мере, об этом свидетельствуют несколько утечек. Соответственно, будет представлен недорогой вариант нынешних смартфонов Pixel — Pixel 8a.

Google Pixel 8a. Источник изображения: Onleaks

Более или менее все характеристики устройства уже стали известны. Также уже была информация о цене. В начале апреля сообщалось, что минимальная цена будет повышена до 569 евро. Предшественник Pixel 7a по-прежнему должен быть доступен за 509 евро.

Однако слухи о повышении цен могут оказаться ложными. Обычно хорошо информированный источник канал @OnLeaks опубликовал новую информацию. По его данным, цены на смартфон не должны измениться по сравнению с прошлым годом. Учитывая, что в прошлом году инфляция во всем мире все еще была высокой, повышение цены маловероятно, утверждает инсайдер. Якобы максимальная цена новинки составит 524 евро.

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Что касается аппаратного обеспечения, сообщается, что Pixel 8a оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном. Дисплей должен поддерживать частоту 120 Гц и яркость 1400 нит. Характеристики камеры должны соответствовать характеристикам предшественника: основная камера на 64 МП и широкоугольная на 13 МП. Емкость аккумулятора должна составлять 4500 мАч.

Как ожидается, в качестве процессора будет использоваться Tensor G3. Однако он должен быть немного уменьшен по сравнению с флагманскими устройствами и производиться с использованием более дешевого производственного процесса. Что касается функций, Google, скорее всего, снова прибегнет к инструментам искусственного интеллекта и включит некоторые функции обычной восьмерки в бюджетную версию.