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kosmos_news
Ракета Илона Маска доставила на орбиту европейские спутники Galileo
После успешного запуска спутников Агентство космических программ Европейского союза уже вовсю планирует новые миссии.

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В последние дни SpaceX осуществила ряд успешных запусков грузов на орбиту с помощью ракеты Falcon 9. С европейской точки зрения самым важным из них стал запуск пары европейских навигационных спутников Galileo.
Запуск ракеты со спутниками Galileo. Источник изображения: SpaceX
28 апреля этого года в 3:34 по московскому времени SpaceX завершила свою 41-ю миссию в текущем календарном году, в ходе которой ей удалось вывести на орбиту чрезвычайно важный для Европы груз. В обтекателе ракеты Falcon 9 были размещены два блока европейской спутниковой навигационной системы Galileo. В конечном итоге аппараты оказались на средней околоземной орбите (СОО) на высоте примерно 23 000 км.

Ракета Falcon 9 взлетела с Космического центра Кеннеди во Флориде. Через несколько часов после запуска Агентство космических программ Европейского союза (EUSPA) подтвердило, что аппараты находятся на орбите и приступили к работе. Из-за характера миссии, связанной с национальной безопасностью, трансляция запуска и предоставленная информация были ограничены. После старта прошло пару дней, прежде чем появились некоторые подробности о старте.

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«Пока мы ждем запуска Ariane 6, эта миссия 2024 года имеет решающее значение для устойчивости, надежности и непрерывности гражданских и военных применений спутников Galileo», — подчеркнул один из руководителей текущей миссии Тьерри Бретон.

Контракт Еврокомиссии с SpaceX стоимостью более $190 млн предусматривает еще один запуск в 2024 году, поэтому крайняя миссия стала первой из этих стартов. Таким образом, в текущем году спутниковая навигационная система Galileo будет расширена четырьмя новыми блоками. Срок их эксплуатации оценивается не менее 12 лет. Следующие запуски будут осуществлены в 2025 году.

Стоит отметить, что на данный момент запущено 28 спутников Galileo. Все запуски осуществлялись российскими ракетами «Союз» и европейской ракетой Ariane 5, выведенной из эксплуатации в 2023 году. Сотрудничество Европы и России стало невозможным. Западные санкции и разрыв всех связей с Россией положили конец сотрудничеству во многих проектах, включая миссию «ЭкзоМарс», а также не позволили использовать российские пусковые системы.

Европейских чиновников не устраивает, что они сейчас зависят от американского технологического гиганта, и до тех пор, пока ракета Ariane 6 не будет готова, у них не останется альтернативного решения в этом вопросе. Европейское космическое агентство (ЕКА) прогнозирует, что первый полет Ariane должен состояться в период с 15 июня по 31 июля этого года.

Спутники Galileo являются ключевыми технологическими элементами для Европы. Европейская спутниковая навигационная система обеспечивает, прежде всего, независимость от американской системы GPS. Новые устройства призваны повысить точность позиционирования и обеспечить предоставление более надежных услуг.

Стоит помнить, что Европейская комиссия оперативно управляет системой Galileo, делегируя EUSPA полномочия по надзору за операциями и предоставлению услуг пользователям.

#космос #spacex #спутники #galileo
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