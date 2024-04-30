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kosmos_news
Аналитик Питер Брандт прогнозирует, что цена биткоина превысит $160 000 к осени 2025 года
Опытный аналитик Питер Брандт дал точный и обоснованный, по его мнению, прогноз цены биткоина.

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Питер Брандт, известный своим точным анализом, ожидает, что нынешний бычий рынок продлится до конца 2025 года. В комментарии в своем аккаунте на платформе X, у которой более 720 000 подписчиков, Брандт выразил оптимизм и заявил, что твердо верит, что биткоин преодолеет отметку в $160 000 к осень следующего года.
Изображение из открытых источников

Криптовалютные рынки с нетерпением ждут решений Федеральной резервной системы, отмечает Брандт. По его словам, цена BTC может в этом бычьем цикле в итоге достичь отметки в $200 000 (к 2026 году).

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Ссылка Брандта на прошлое особенно интересна: он подчеркивает, что BTC потребовалось 525 дней, чтобы преодолеть отметку в $50 000 после минимума в $15 000 в ноябре 2022 года. Учитывая эти сроки, Брандт прогнозирует, что биткоину потребуется такое же количество времени, чтобы достичь максимума в $160 000.

В своем анализе в феврале этого года Брандт уже предсказал, что биткоин может вырасти примерно до $200 000 к сентябрю 2025 года. Несмотря на свою уверенность, он призывает к осторожности и подчеркивает важность разумного управления рисками. В конце концов, сам Брандт держит биткоин уже восемь лет и знает, как важно внимательно следить за рынком.

Анализ Брандта не только дает интересный взгляд на будущее цены BTC, но также иллюстрирует, как опыт и знания могут помочь аналитику делать четкие прогнозы и понимать движения рынка.

#криптовалюты #биткоин #прогноз
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