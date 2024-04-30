Автопроизводитель утверждает, что зарядка его нового электромобиля занимает не больше времени, чем заправка авто с двигателем внутреннего сгорания. Polestar 5 выйдет в 2025 году.

Прототип Polestar 5 можно заряжать с постоянной мощностью, которая начинается с 310 кВт и возрастает до пикового значения более 370 кВт к концу процесса зарядки. Для сравнения: Supercharger V3 от Tesla имеет пиковую мощность 250 кВт.

Polestar 5. Фото: Polestar

«Это первая в мире демонстрация чрезвычайно быстрой зарядки с 10 до 80 процентов за 10 минут с использованием элементов с преобладанием кремния в пригодном для эксплуатации транспортном средстве, а не с помощью отдельных элементов в лабораторных условиях», — говорится в заявлении Polestar.



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Батарея, использованная в демонстрации, произведена StoreDot, технологической компанией, которая специализируется на системах быстрой зарядки для электромобилей с помощью своей «Технологии экстремальной быстрой зарядки» (XFC).

Аккумулятор имеет емкость 77 кВтч, которая может быть увеличена как минимум до 100 кВтч, пишет в пресс-релизе шведский производитель электромобилей, входящий в китайскую группу Geely.

Можно будет увеличить запас хода электромобиля среднего размера на 320 километров. Цель состоит в том, чтобы зарядка электромобиля занимала не больше времени, чем заправка авто с двигателем внутреннего сгорания.

Polestar 5 — это электрический 4-дверный GT, который появится на рынке не раньше 2025 года. По предварительной информации, автомобиль работает при напряжении 800 вольт. Заявленная емкость аккумулятора составляет 103 кВтч, мощность двигателя — 650 кВт, крутящий момент — 900 Нм.

Кстати, производитель автомобилей оставил открытым вопрос, действительно ли в серийной версии Polestar 5 будет интегрирован аккумулятор с технологией экстремальной быстрой зарядки StoreDot.