США покупают старые советские самолеты по выгодной цене — около €18 000 за самолет.

ВВС США завершили любопытную сделку. Всего в Казахстане был куплен 81 советский истребитель. Самолеты были фактически устаревшими. Об этом 29 апреля сообщает Business Insider со ссылкой на свои источники.

МиГ-27. Фото: Википедия

Истребители-бомбардировщики МиГ-27, истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24 отправились в США. МиГ-31 также были проданы с аукциона. Всего ВВС Казахстана реализовали 117 самолетов.

реклама

Выручка составила около одного миллиарда казахских тенге, что соответствует примерно €2,12 млн. В пересчете это означает, что самолет был продан в среднем за €18 000. Однако, согласно сообщениям СМИ, самолеты находятся в непригодном для использования состоянии, а модернизацию в Казахстане посчитали неэкономичной.

Что США планируют делать с этими самолетами, пока можно только предполагать. В любом случае связь с конфликтом на Украине очевидна. Указанные типы реактивных самолетов там также находятся на боевом применении.

Старые самолеты можно было бы использовать для получения запчастей. Но у них может быть и более простая задача. Списанные самолеты также могли бы целенаправленно использоваться на аэродромах для обмана противника.

МиГ (сокращение от «Микоян и Гуревич») — легендарный производитель самолетов. В частности, МиГ-29 был одним из самых важных истребителей Советского Союза. Впервые он был принят на вооружение в 1983 году, всего было выпущено более 1600 экземпляров. На вооружении украинских вооруженных сил имелось 185 таких машин, позже их также передали им в дар такие страны, как Польша и Словакия.

МиГ-29 известен, помимо прочего, хорошей маневренностью и универсальностью. Он может быть оснащен различными ракетами «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и бомбами. На борту имеются самые современные для своего времени технологии, такие как инфракрасная система поиска целей и лазерный дальномер.

Фото: Википедия

Су-24 – тоже «классика». Впервые он был принят на вооружение в 1975 году, всего выпущено 1400 экземпляров. Су-24 может нести до 10 тонн вооружения, включая разнообразные ракеты, бомбы и пушки. Эти машины также используются как Россией, так и Украиной. На Украине, например, Су-24 сейчас оснащаются британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.