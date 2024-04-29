В настоящее время в СМИ и соцсетях циркулируют слухи о предстоящем запрете биткоина в России. Но на самом деле этого не планируется.

В настоящее время в социальных сетях циркулируют слухи о готовящемся запрете биткоина в России. Волну спекуляций спровоцировала статья на новостном сайте НСН, в которой было опубликовано заявление российского депутата о том, что с 1 сентября обращение биткоина и других криптовалют будет запрещено. Хотя эта новость горячо обсуждается в социальных сетях, таких как X, есть и опровержения слухам, которые вносят немного больше ясности в текущую ситуацию.



Изображение из открытых источников

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В сообщении НСН отмечается, что группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о регулировании майнинговой деятельности. Проект предлагает далеко идущие изменения: речь идет (предположительно) о запрете цифровых валют в России, за исключением тех, которые добывают майнеры и цифровых валют, которые участвуют в тестовых проектах Центробанка, действующие в рамках экспериментальной нормативной базы.

Некоторые СМИ ухватились за заголовки и опасались полного запрета криптовалют. Один из российских законодателей дал понять, что Россия не планирует полностью запрещать обращение криптовалют.

Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационным технологиям и связи, уточнил, что обращение (торговля и владение) криптовалютами запрещаться не будет. Скорее, речь идет о запрете открытия криптовалютных бирж и внебиржевых (OTC) услуг вне нормативной базы.

Таким образом, это разъяснение отделяет торговлю криптовалютами и владение ими от «организации их обращения» биржами и другими поставщиками услуг, которые не подпадают под экспериментальные рамки, предусмотренные российским правительством. В публичном сообщении в Telegram Горелкин раскритиковал многочисленные новостные сайты за создание сенсационных заголовков вместо проверки фактов:



Поразительно, что даже некоторые авторитетные издания написали, что «депутаты хотят запретить обращение криптовалют в России».



Далее он объяснил, что на самом деле это была скорее мера по защите компаний, чем действие против криптосектора. Противоречие между защитой национальных интересов и свободой цифровой коммерции лежит в основе нынешней дискуссии о регулировании криптовалют в России.

Заявление Антона Горелкина показывает, что речь идет не столько о запрете биткоина в целом, сколько о разрешении их обращения в контролируемом порядке. Нацеливаясь на криптовалютные биржи и внебиржевые услуги, Россия вовсе не позиционирует себя как «антикриптовалютную», как пишут некоторые новостные порталы. Скорее наоборот.