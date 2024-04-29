Tesla получила одобрение на использование в Поднебесной последней версии своей автоматизированной системы вождения FSD (Full Self-Driving).

Американская автомобильная компания Tesla получила одобрение в Китае на последнюю версию своей автоматизированной системы вождения FSD (Full Self-Driving). Глава компании Илон Маск на выходных отправился в Пекин, где встретился с премьер-министром Ли Цяном, сообщает Standard.

Сообщается, что главным вопросом было разрешение на использование FSD. В воскресенье, 28 апреля, китайская автомобильная ассоциация CAAM добавила модели Tesla 3 и Y в список одобренных машин с режимом беспилотного вождения. В понедельник, 29 апреля, автопроизводитель договорился с Baidu, китайским гигантом поисковых систем, о лицензии на использование навигационных данных.

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Интерьер салона электрокара Tesla с системой «Full Self Driving». Источник изображения: Tesla

Кстати, в США и Европе Tesla и ее глава Илон Маск больше не говорят о «полном беспилотном вождении», когда заявляют о своих инициативах по разработке беспилотных автомобилей. Ранее компанию часто критиковали за высказывания, обещающие больше, чем Tesla могла дать. Вместо этого автогигант теперь обычно говорит о «контролируемом полном самостоятельном вождении».

Во время своего визита в Китай Илон Маск также встретился с главой китайского аккумуляторного гиганта CATL Робином Цзэном. Переговоры по программному обеспечению FSD касались разрешения передавать данные о вождении за границу. По данным ассоциации CAAM, модели Tesla теперь соответствуют требованиям безопасности данных Китая. До сих пор группа не смогла предложить программное обеспечение, которое было доступно в течение 4 лет, несмотря на высокий спрос в Китае.

С 2021 года китайские регулирующие органы потребовали от компании хранить все данные, собранные с ее китайского парка авто в Шанхае, не позволяя компании передавать данные в Соединенные Штаты. По словам инсайдеров, это необходимо для обучения алгоритмов технологиям автономного вождения. Сложные дорожные условия в Китае, где больше пешеходов и велосипедистов, чем на многих других рынках, предоставляют больше сценариев, важных для более быстрого обучения алгоритмам автономного вождения.

Конкурирующие китайские автопроизводители и поставщики, такие как XPeng и Huawei Technologies, пытались получить преимущество перед Tesla, внедряя аналогичное программное обеспечение. Биржевые аналитики Wedbush назвали неожиданный визит «важным моментом для Tesla». Конкурент Tesla Xpeng приветствовал разрешение для Tesla.





«Только когда на рынок выйдет больше хороших продуктов и технологий, опыт всего рынка и клиентов может улучшиться, и это ускорит здоровое развитие рынка», — сказал генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн.

Китай ослабил курс полной цифровой изоляции. Немецкий министр транспорта Фолькер Виссинг также смог подписать декларацию о намерениях по сотрудничеству в области автономного вождения во время недавнего визита в Пекин. В конце 2023 года Mercedes-Benz одним из первых производителей автомобилей получил разрешение на тестирование функций автоматического вождения своего «Drive Pilot» на дорогах общего пользования в Пекине.