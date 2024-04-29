Согласно новому опросу Sifted, в Европе отношения между основателями стартапов и инвесторами ухудшились по причине плохой экономической ситуации.

В нынешней ситуации отношения между основателями стартапов и их спонсорами резко ухудшились. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте sifted.eu 29 апреля опрос Sifted среди основателей компаний в Европе.

Изображение из открытых источников

По результатам опроса, 44% участников говорят, что их отношения с инвесторами ухудшились; 27% утверждают, что дела стали намного хуже. Это означает, что в общей сложности 71%, или значительно более двух третей, имеют худшие отношения с инвесторами, чем год назад. Лишь 26% говорят, что отношения стали лучше (3% — «намного лучше»).

Однако для исследования были опрошены только около 100 основателей или руководителей высшего звена стартапов — поэтому опрос не является репрезентативным ни для Европы, ни для Великобритании, где у Sifted, как дочерней компании Financial Times, есть штаб-квартира.

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Однако опрос можно рассматривать как минимум как симптом напряженной ситуации на рынке стартапов. Как хорошо известно, раунды финансирования в настоящее время немногочисленны и редки для стартапов и масштабных проектов. Многие инвесторы стремятся укрепить свои портфели.

Основная проблема заключается в том, что стартапам сейчас сложно выйти из бизнеса. Из-за экономической ситуации в Европе их показатели роста и продаж часто недостаточно хороши. Происходит большое количество банкротств, закрытий и процедур реструктуризации.

Если стартапы не могут осуществить выход на IPO, то это означает, что вложенные средства инвесторов заморожены. Однако им потребуется ликвидность, чтобы иметь возможность обслуживать свои фонды или закачивать новые деньги обратно в схему запуска. В настоящее время эти процессы застопорились.