ЕС настроен серьезно и не считает ни дочерний продукт TikTok Lite, ни оригинальное приложение достаточно регулируемым.

Новая версия TikTok доступна в Испании и Франции с марта. TikTok Lite вознаграждает пользователей от 18 лет и старше за вход в систему и просмотр видео ваучерами Amazon и подарочными картами. ЕС считает, что психическое здоровье несовершеннолетних находится под угрозой, и возбудил судебное разбирательство против китайского приложения.

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То, что TikTok хочет «наградить» своих взрослых пользователей подарками, вполне законно. Однако с несовершеннолетней аудиторией ситуация иная. По данным Европейской комиссии, доступ к программе вознаграждений в TikTok Lite недостаточно защищен. Дети, то есть пользователи в возрасте до 18 лет, также могут легко получить доступ и подвергаются риску зависимости выше среднего из-за игровой анимации. Поэтому европейский орган по надзору за цифровыми технологиями инициировал официальное разбирательство против TikTok Lite.

Новое дополнительное приложение от TikTok использует меньше данных и в первую очередь привлекает пользователей своей «программой заданий и вознаграждений». Согласно официальным правилам, пользователи в возрасте 18 лет и старше могут накапливать баллы, ежедневно заходя в систему, просматривая видео, ставя лайки постам и приглашая друзей в TikTok. Баллы начисляются тем, кто смотрит видео до 85 минут в день. Любой, кто набрал достаточно баллов, может обменять их на ваучеры Amazon, подарочные карты или монеты TikTok. Также можно отправлять подарки другим стримерам или создателям контента.

реклама Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил по этому поводу: «Мы подозреваем, что TikTok Lite может быть таким же токсичным и вызывать привыкание, как и «легкие» сигареты».

TikTok на самом деле должен был представить оценку рисков для своего дополнительного приложения до того, как оно было официально введено в эксплуатацию. Этого не произошло.

Представитель TikTok заявил, что платформа «разочарована этим решением», сообщает Business Insider. Европейская комиссия в первую очередь обеспокоена психическим здоровьем молодых пользователей TikTok. По словам комиссара Бретона, «бесконечные потоки коротких и быстрых видеороликов» могут увеличить риск возникновения тревоги, депрессии и зависимости у детей.

Но это еще не все: против оригинального приложения TikTok в ЕС ведутся отдельные разбирательства. Они были инициированы, когда вступил в силу Закон о цифровых услугах. Речь идет также о том, что алгоритм и генерируемые им видеопотоки могут оказать негативное влияние на психическое здоровье. Закон требует, чтобы «очень крупные онлайн-платформы» регулировали свой онлайн-контент. В настоящее время у TikTok более 45 миллионов пользователей по всему миру.