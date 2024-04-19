Небольшого количества пота достаточно для генерации энергии, чтобы зарядить фитнес-трекеры и умные часы.

Университет Дикина из Австралии сообщает о создании уникального наногенератора. Устройство использует проводящие наноматериалы и испарение пота для генерации и хранения электрической энергии.

Наногенератор. Фото из открытых источников

Подобные гидроэлектрические наногенераторы существовали и раньше. Однако они недостаточно изучены и имеют ряд недостатков. Прежде всего, выход энергии был слишком низким, чтобы её можно было использовать эффективно.

Исследователи хотят устранить эту проблему с помощью нанослоя MXene, нанесенного на устройство. MXene — это материал с высокой проводимостью, который сильно взаимодействует с жидкостями. В других исследованиях, среди прочего, MXene выступал в качестве возможной альтернативы обычным батареям. Устройство хранения энергии, изготовленное из MXene, можно полностью зарядить за считанные секунды.

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В этом случае наногенератор служит не только для хранения электроэнергии, но и для выработки энергии. Достаточно попадания нескольких капель пота на поверхность наногенератора. По мнению исследователей, наногенератор может быть в виде браслета для умных часов или даже повязки на голову.

Поскольку наногенератор накапливает энергию, пользователю не придется постоянно потеть, чтобы гаджеты подзаряжались. Энергия может постепенно поступать к фитнес-трекеру или другим гаджетам.

По мнению исследователей, потребуется дополнительная работа, прежде чем устройства с этой технологией будут готовы к серийному производству. В любом случае наногенератор легко и недорого изготовить.

Команда инженеров хотела бы посмотреть, как устройство может генерировать энергию, когда человек не потеет. По мнению исследователей, влаги в воздухе, которым мы дышим, будет достаточно, чтобы наногенератор мог производить электричество.