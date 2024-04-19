Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Ученые разрабатывают наногенератор, который генерирует электричество из пота человека
Небольшого количества пота достаточно для генерации энергии, чтобы зарядить фитнес-трекеры и умные часы.

реклама

Университет Дикина из Австралии сообщает о создании уникального наногенератора. Устройство использует проводящие наноматериалы и испарение пота для генерации и хранения электрической энергии.
Наногенератор. Фото из открытых источников
Подобные гидроэлектрические наногенераторы существовали и раньше. Однако они недостаточно изучены и имеют ряд недостатков. Прежде всего, выход энергии был слишком низким, чтобы её можно было использовать эффективно.

Исследователи хотят устранить эту проблему с помощью нанослоя MXene, нанесенного на устройство. MXene — это материал с высокой проводимостью, который сильно взаимодействует с жидкостями. В других исследованиях, среди прочего, MXene выступал в качестве возможной альтернативы обычным батареям. Устройство хранения энергии, изготовленное из MXene, можно полностью зарядить за считанные секунды.

реклама

В этом случае наногенератор служит не только для хранения электроэнергии, но и для выработки энергии. Достаточно попадания нескольких капель пота на поверхность наногенератора. По мнению исследователей, наногенератор может быть в виде браслета для умных часов или даже повязки на голову.

Поскольку наногенератор накапливает энергию, пользователю не придется постоянно потеть, чтобы гаджеты подзаряжались. Энергия может постепенно поступать к фитнес-трекеру или другим гаджетам.

По мнению исследователей, потребуется дополнительная работа, прежде чем устройства с этой технологией будут готовы к серийному производству. В любом случае наногенератор легко и недорого изготовить.

Команда инженеров хотела бы посмотреть, как устройство может генерировать энергию, когда человек не потеет. По мнению исследователей, влаги в воздухе, которым мы дышим, будет достаточно, чтобы наногенератор мог производить электричество.

#технологии #энергия #наногенератор
+
Написать комментарий (0)
Энтузиаст поделился своими успехами в попытках улучшить видеоадаптеры 2000 года
В TSMC снизили прогнозы роста рынка полупроводников из-за геополитических и экономических факторов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России выдали патент на дрон-камикадзе, запускаемый с фронтовых авиационных носителей
2
Т-72 "Царь-мангал" сравнили со сверхтяжелым танком Менделеева
4
Крупные производители микрочипов приостановили закупки оборудования у ASML Holding NV
6
Tesla предложила повторно одобрить выплату вознаграждения Маску в размере $56 млрд
+
Иран продемонстрировал свой аналог российского комплекса С-400
1
OnePlus представила умные часы OnePlus Watch 2 Exclusive Style
+
Apple выпустила iOS 17.5, watchOS 10.5, macOS 14.5, tvOS 17.5 и visionOS 1.2 для разработчиков
+
Российских владельцев консолей Xbox начали банить за покупку Game Pass через сторонние сервисы
1
В One UI 7 от Samsung появится новая функция в виде вертикальной панели приложений
3
Смартфонам с чипами Snapdragon 8 Gen 4 могут потребоваться аккумуляторы большей емкости
6
Был проведен тест сравнения процессоров MediaTek Dimensity 7050 и Snapdragon 6 Gen 1
+
Уран и Нептун могут содержать большое количество метана
2
Над акваторией Черного моря вновь был замечен американский разведчик RQ-4 Global Hawk
1
В США считают, что российские хакеры атаковали систему водоснабжения в Техасе
1
В нашей галактике обнаружен крупнейший коллапсар — он весит в 33 раза больше Солнца
+
Украина в ближайшие недели получит новую немецкую систему ПВО IRIS-T
1
Boston Dynamics представила новое поколение полностью электрического робота-гуманоида Atlas
+
Бронеавтомобиль Спартак получил "капитальную защиту" от FPV-дронов ВСУ
1
Интеграция PlayStation на ПК: Sony расширяет возможности игроков
8
БМП-1 сделали похожим на "бронированного ежа" и оснастили стальными штырями
+

Популярные статьи

Россия поставляет Ирану истребители Су-35 и ЗРК С-400 в обмен на беспилотники и ракеты — WP
11
Астрономы: Мы живём внутри огромной пустой области пространства, которой не должно существовать
16
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
616
Fallout - теперь еще и сериал (субъективное мнение)
21
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
+
В США показали первый воздушный бой между истребителем с ИИ и пилотируемым самолетом
4
Core i5-14400F vs Ryzen 5 7600 – почему покупка процессора Intel не имеет никакого смысла в 2024г
23
Обзор игры The Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay – хроники Вина Дизеля
10
Тест термопрокладок в майнинге - какие термопрокладки лучше в 2024 году
20
Блинкен намерен потребовать от Китая прекратить военное сотрудничество с РФ и покупать нефть у Ирана
12

Сейчас обсуждают

Red Flag
19:39
Вадим глянь он после этого потока поноса и оскорблений, нам шанс давал, где ты там извинился , пиздоболить первым в моем случае ты начал, а чмошник, спортцмен, салага меня с щедрот барских решил ...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Alagar81
19:39
Стоит ли покупать биткоины в 2024 году
ev_rus
19:38
А ты быдло все таки в нормальный разговор то не способен, печально, а тебе шанс давал.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Nvidia&Intel Hater
19:37
я так понимаю ты с детства именно бегать учился.понимаю.видать чтоб пиздюлей не получать -сьебывал сразу )
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
ev_rus
19:37
Так приколи ничего не рассказал. Если это для вас уже хвастовство, ну не знаю. Для меня это элементарщина, как для тебя ты говоришь 10-ку бегом вкидываешь. Так домыслы на лавочке как были так и остали...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Аркадий
19:36
Промышленность самой энергоемкой страны забирает 30% общей выработки и для понимания: 40% отопление и горячая вода, а остальное транспорт!
США заблокировали продвижение членства Палестины в ООН
Red Flag
19:35
для тебя то долбодятла это вообще космос, ты только про лучи мастерски освоил, нам до вашего барабанно духового далеко, у нас прикладная математика.... С твоими рукожопыми отростками даже про окна ме...
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Ашот Карабас
19:35
Все видели, что ты опущенный сиделец из под шконки, через дырку в ложке на лучи смотришь. А ещё про культуру и воспитание чего то пишешь. Вот пруф
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
ev_rus
19:33
Ну с лучами в играх как-нибудь без тебя, занимай свою поляну.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
ev_rus
19:32
Почти угадал. Думал что то связано с антеннами мобильной связи и т.д. Не окна же пластиковые вставлять, вообще был бы смех.
Почему я больше не покупаю продукцию AMD и вам не советую
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем