Криптопроект Worldcoin запустит собственный блокчейн второго уровня (L2-блокчейн) под названием World Chain.

Новый L2-блокчейн, получивший название World Chain, направлен на увеличение емкости сети и повышение эффективности для привлечения большего количества пользователей. С четкой целью обеспечить более быстрые, дешевые и надежные транзакции, World Chain обещает открыть новую главу в мире криптовалют. Запуск этой новой технологии ожидается летом. Ходят разные слухи по поводу того, как эта разработка повлияет на весь криптовалютный ландшафт.

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Но это еще не все. Worldcoin станет частью инновационной сети Superchain, которая объединяет различные L2-блокчейны. Сеть включает в себя не только World Chain, но и другие блокчейны, такие как Base, Mode, OP Mainnet и Zora. Это взаимодействие открывает хорошие возможности для Worldcoin и его пользователей.

Запуск World Chain знаменует собой важную веху для проекта WLD и обещает произвести революцию в трейдинге. Многое изменится в использовании и торговле криптовалютами. При улучшенной масштабируемости и снижении транзакционных издержек World Chain может открыть возможности для новых вариантов использования и инноваций в мире цифровых валют.

Объявление Worldcoin вызвало кратковременный 10-процентный рост стоимости токена WLD. Однако волатильность рынка и здесь сыграла свою роль, и цена монеты вернулась к прежнему уровню. В пятницу, 19 апреля, за 1 WLD дают $4.69. С капитализацией $900 млн криптоактив входит в сотню ведущих цифровых монет (95 место). Перспектива World Chain проливает новый свет на будущее Worldcoin и рынка криптовалют в целом. Это развитие повлияет на ценность и использование Worldcoin, поскольку мир криптовалют продолжает развиваться.

Итак, в криптовалютной индустрии в очередной раз возник ажиотаж вокруг относительно нового проекта. Создатели Worldcoin описывают свою экосистему как «крупнейшую в мире сеть идентификации и финансов. Сторонники биткоина называют этот проект (наряду со всеми другими проектами альткоинов) ужасной идеей. Но, по крайней мере, инвесторам должен понравиться Worldcoin.

Но кто стоит за Worldcoin? Это менее известный второй проект генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, который основал компанию в 2019 году вместе с Алексом Блания. Ранее он основал технологическую компанию Tools For Humanity (TFH) 2020 с офисами в Германии и Сан-Франциско и недавно представил ее как разработчика приложения World. Это уже доступный кошелек, в котором можно получать и отправлять фиатные деньги (доллары), криптовалюты и в конечном итоге также токены WLD.



