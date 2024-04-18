Россия отправила на поле боя еще один «танк-черепаху», который перехитрил украинскую артиллерию. У машины усиленная защита корпуса из рифленого железа.

Еще один «танк-черепаха» недавно появился в зоне СВО. Такое название военная техника получила не случайно: российские войска оснастили боевой танк импровизированной круговой защитой из металлических листов, поэтому она стала напоминать панцирь черепахи. К сожалению, в сети имеются лишь снимки танка очень плохого качества.

Наводящий ужас на украинскую артиллерию «танк-черепаха». Источник: Telegram

Похоже, эта концепция оказалась успешной. По крайней мере, появился еще один танк в зоне СВО. Танк, над которым смеялись в украинских соцсетях, доставил российских военных в центральную часть Красногоровки. Там он участвовал в атаке на украинские позиции. В этом районе также был замечен первый «танк-черепаха», использовавшийся для разминирования.

На крыше танка располагается глушитель сигналов дронов. Вероятно, система РЭБ установлена не непосредственно на крыше, а на башне танка. Судя по фотографиям с низким разрешением, похоже, что глушитель дронов выведен наружу. Защитная конструкция выглядит прочнее, чем на первом «танке-черепахе».

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Цель этих конструкционных решений – обеспечить дополнительную защиту от дронов-камикадзе. С помощью специальных конструкций – Cope Cages (противокумулятивный экран, то есть преграда из стали, резины или иного материала на определенном расстоянии от основной брони танка) – Россия, Украина и Израиль пытаются защитить транспортные средства от дронов-камикадзе и дронов-гранатометчиков, поражающих слабые места техники.

Многие дроны, используемые в зоне СВО, представляют собой коммерческие модели, стоимость которой составляет менее $1000. Для сравнения: боевой танк зачастую стоит более миллиона долларов. Дроны-камикадзе часто используют кумулятивные заряды с ударными детонаторами, например те, которые применяются в ракетных установках.

Если этот кумулятивный заряд взорвется на противокумулятивном экране, а не непосредственно на броне, он не сможет развить всю свою разрушительную силу. В импровизированной защите будет дыра, но настоящая броня машины останется целой.

Защита также предназначена для того, чтобы дроны не смогли сбрасывать гранаты в открытые люки сверху. Таким же образом следует защитить крышу башни и вентиляцию двигателя. Они являются популярными целями для ударов дронов с применением гранат, поскольку считаются одними из самых слабых мест танков.

Неизвестно, какие виды противокумулятивных экранов Россия использует в «танках-черепахах». Низкое разрешение изображений техники позволяют лишь предположить, что в данный момент таким образом защищён Т-72. По крайней мере, Т-72 были замечены с глушителями дронов, очень похожими на те, которые установлены на «танке-черепахе».

Т-72. Фото: Vitaly V. Kuzmin

Вероятно, это модель с 8 антеннами, обеспечивающими защиту на 360 градусов. Эти глушилки посылают сигналы помех на обычных частотах, используемых для дистанционного управления дронами. Оператор теряет контакт с дроном и больше не может атаковать цель. По данным российских военных блогеров, дальность действия этого дрона-глушителя составляет около 150 метров.

В любом случае танк с глушителем дронов будет приоритетной целью на поле боя, поскольку он защищает не только себя, но и вспомогательные подразделения в радиусе 150 метров.