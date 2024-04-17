Правительство Аргентины подтвердило официально закупку 24 истребителей F-16 у Дании, сообщил 16 апреля министр обороны Аргентины на пресс-конференции. Дания избавляется от устаревших самолетов.

Контракт на закупку 24 самолетов Lockheed Martin F-16 AM/BM был подписан во время визита министра обороны Аргентины Луиса Петри в Данию вместе с начальником Генерального штаба ВВС Аргентины генерал-майором Фернандо Луисом Менго и представителями правительства.

Изображение: платформа X — Министерство обороны Аргентины

Контракт стоимостью 320 миллионов долларов включает в себя учебное вооружение, такое как ракеты AIM-9X и AIM-120, а также четыре авиатренажера и запасные части, гарантия на которые будет составлять 5 лет. Кроме того, соглашение предусматривает подготовку пилотов и технических специалистов наземного обеспечения.

реклама

«Аргентинцы получили военно-воздушные силы, способные защитить нашу родину, благодаря президенту Хавьеру Милею и при поддержке таких союзников, как Дания и США», — заявил министр обороны Аргентины.

Напомним, Милей был избран на пост главы государства всего лишь несколько месяцев назад. Судя по всему, он стремится наладить отношения со странами НАТО. По словам министра обороны Дании, продажа самолетов Аргентине является частью реструктуризации Королевских ВВС Дании. Правительство Дании подписало соглашение о покупке 27 самолетов F-35A Lightning II, которые заменят старые истребители Lockheed Martin. Помимо контракта с Аргентиной, Королевство Дания передаст украинской армии 19 истребителей F-16 AM/BM. Как ранее отметили некоторые военные эксперты, техника нуждается в серьезной модернизации или даже ремонте.



«В тесном сотрудничестве с нашими союзниками мы подарили 19 F-16 Украине, а теперь мы продали 24 самолета Аргентине в рамках важного процесса, который создал ценные связи между нашими двумя странами», — сказал министр обороны Дании.

16 апреля в рамках подписанного соглашения три истребителя F-16 AM с уже нанесенными на борт аргентинскими флагами также были представлены на датской авиабазе Скридструп в округе Южная Ютландия.

Новые боевые самолеты призваны дополнить 24 аргентинских самолета Douglas/Lockheed Martin A-4AR Fightinghawk, находящихся на вооружении с декабря 1997 года. Они служат в составе 5-й авиационной бригады (V Brigada Aérea), базирующейся на авиабазе Вилья Рейнольдс в провинции Сан-Луис.