В Минобороны России сообщили, что в зоне СВО была уничтожена еще одна пусковая установка немецкого зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T.

14 апреля Минобороны России опубликовало видео, на котором показано уничтожение украинской радиолокационной станции (РЛС) и пусковой установки зенитного комплекса малой дальности IRIS-T SLM. Украина получила эту военную технику из Германии. Армия РФ также нанесла удар по складу боеприпасов.

Система IRIS-T SL. Фото: Википедия

На записи запечатлена успешная атака на украинский радар и пусковую установку системы ПВО. Успешную атаку должна была провести российская тактическая авиация, но, как сообщили в Минобороны РФ, приняла участие и артиллерия. Это может свидетельствовать об улучшении взаимодействия сухопутных войск и ВВС.

На опубликованной записи видно, что украинские военные разместили компоненты системы возле леса. Так ВСУ пытались скрыть технику. Однако на этот раз такая стратегия оказалась не очень эффективной.

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IRIS-T SLM — вариант ЗРК средней дальности, разработанный и производимый немецкой компанией Diehl Defense. В состав системы входят пусковая установка, радар и командный пункт. IRIS-T обеспечивает эффективную защиту от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и управляемого оружия. Система ПВО способна одновременно бороться с несколькими целями на очень малой и средней дальности, обладая сравнительно небольшим временем реакции. С этой системой ПВО могут быть интегрированы различные многофункциональные радиолокационные системы. Система применяется как в стационарном (контейнерном), так и в мобильном вариантах, в том числе на грузовиках.

Ракеты, предназначенные для этой системы, созданы на базе управляемой ракеты класса «воздух-воздух» IRIS-T, поступившей на вооружение ВВС Германии в декабре 2005 года. IRIS-T оснащен головкой наведения высокого разрешения с широким полем зрения, позволяющей эффективно атаковать на коротких дистанциях, а также перехватывать ракеты на больших дистанциях.

Первая система IRIS-T была доставлена на Украину в октябре 2022 года. В настоящее время Германия передала Украине 12 зенитных батарей IRIS-T SLM и 22 дополнительные пусковые установки IRIS-T SLS.