Этот материал можно будет использовать для производства датчиков, которые записывают и контролируют функции тела.

Исследователи из Калифорнийского университета в Мерседе разработали материал, который становится прочнее при ударах или растяжении.

Новый материал можно распечатать на 3D-принтере. Фото: Калифорнийский университет в Мерседе

Материал проводит электричество, поэтому его можно использовать в электронике или медицинских датчиках. Инженеров вдохновили на создание материала так называемые «неньютоновские жидкости», такие как смесь крахмала и воды.

Даже если к неньютоновской жидкости внезапно приложить силу, она на короткое время затвердеет, прежде чем снова станет жидкой. Исследователь Юэ Ван хотел имитировать это свойство с помощью твердого проводящего материала. Для этого исследователи используют так называемые «сопряженные полимеры», как они поясняют в пресс-релизе. Эти органические молекулы могут проводить электричество и используются, например, в печатных платах.

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Раствор, состоящий из 4 различных полимеров, показал многообещающие свойства. Исследовательская группа экспериментировала и создала материал, который становится прочнее по мере растяжения, а также затвердевает при ударе.

Что же можно сделать с таким материалом? Его можно использовать при изготовлении носимых устройств для мониторинга состояния здоровья (УЗИ-датчики для исследования сердца или непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови). Материал также подходит для датчиков умных часов или спортивных браслетов.

Материал может быть создан в любой форме с помощью 3D-принтеров, например, для бионических протезов. Свойства материала гарантируют, что элементы протеза будут достаточно гибкими, чтобы адаптироваться к движениям пациента, но также и достаточно прочными, чтобы не повредиться при падении или столкновении с чем-либо.