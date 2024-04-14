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kosmos_news
На авиасалоне FIDAE компания Baykar продемонстрировала беспилотники TB2 и Akinci
На 22-й Международном аэрокосмическом салоне FIDAE, который проходил с 9 по 14 апреля, компании Baykar продемонстрировала два своих новых беспилотника для Латинской Америки.

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Роль беспилотников в текущих военных конфликтах изменила концепции и стратегии боевых действий. Например, в ночь с 13 на 14 апреля произошла самая масштабная атака беспилотников в истории: дроны Ирана атаковали Израиль.

Беспилотные летательные аппараты с возможностями точного нападения меняют правила игры на поле боя, а одними из инструментов в этой игре становятся модели турецкой компании Baykar.
Дрон TB2
На выставке FIDAE компания представила два своих продукта, которые, по ее мнению, имеют потенциал продаж в Латинской Америке, поскольку в настоящее время находятся в производстве. По словам Baykar, компания заинтересована в выходе на рынок этого региона и уже ведет переговоры с Чили и Колумбией.

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Первый продукт — TB2, дрон, совершивший первый экспериментальный полет в августе 2014 года и способный нести широкий спектр оружия с лазерным, GPS или инерционным наведением в четырех отсеках под крыльями, общим весом 150 кг. Было произведено более 600 экземпляров, которые экспортированы в 30 стран, в том числе в несколько государств с ограниченными военными бюджетами, таких как Сомали, Эфиопия, Руанда, Буркина-Фасо, Того, Нигер, Мали, Мальдивы и Косово. Фактически стоимость дрона и эксплуатации по сравнению с выгодой от его использования являются весьма привлекательными факторами.

Помимо боевых миссий, TB2 может выполнять задачи разведки с помощью электрооптических датчиков. Это могут быть инструменты турецкого производства, например, Aselsan CATS EO/IR/LD, или немецкого — HensoldtARGOS-II HDT. Также можно установить североамериканскую систему Wescam MX-15D EO/IR/LD. При размахе крыла 12 метров и длине 6,5 метра TB2 может максимально подниматься на 25 000 футов. Дрон имеет крейсерскую скорость 70 узлов и может находиться в воздухе в течение 27 часов.

Второй аппарат, предлагаемый для Латинской Америки, — это Akinci, двухмоторный турбовинтовой беспилотник с размахом крыла 20 метров, длиной 12,3 метра и грузоподъемностью 1500 кг.
Akinci Более 60 штук было произведено и поставлено в Турцию, Пакистан, Ливию, Эфиопию, Азербайджан, Буркина-Фасо и, в дальнейшем, планируются поставки в Саудовскую Аравию и Кыргызстан.

Беспилотник имеет восемь отсеков для крепления грузов под крыльями и подфюзеляжный отсек для вооружения и датчиков. Максимальная высота полета — 40 000 футов, дальность полета — 6 000 километров, автономность — более 24 часов, а крейсерская скорость — 150 узлов. Что касается датчиков, Akinci может нести инструменты для радиоэлектронной борьбы, SIGINT, электрооптику для разведки и обнаружения целей, а также радар с активным электронным сканированием.

#беспилотники #дроны #военная техника #baykar
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