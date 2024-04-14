Международная исследовательская группа подсчитала потенциал солнечных модулей на крышах по всему миру.

Солнечные системы являются важным фактором в достижении цели производства электроэнергии в основном из возобновляемых источников энергии в будущем. Совокупная установленная номинальная мощность фотоэлектрических систем во всем мире составляет около 760 гигаватт, около трети из которых приходится на Китай. Ученые подсчитали, что глобальный спрос на электроэнергию можно полностью покрыть за счет солнечных модулей только на крышах всех зданий.

Фото: pixabay.com

реклама



Исследователи использовали данные, согласно которым на фотоэлектрические системы приходилось четверть вновь установленной мощности для возобновляемых источников энергии. Вся площадь крыш на нашей планете, которая, как сообщается, составляет 200 000 квадратных км, также была включена в расчеты.

Кроме того, ученые должны были включить в свое исследование влияние солнечного излучения, которое может значительно варьироваться в зависимости от широты, но имеет решающее значение для потенциально полезной энергии.

Исследователи также подсчитали стоимость установки солнечных систем, которая сильно различается по всему миру. В зависимости от страны они составляли от $40 до $280 за 1 киловатт. Это было бы сравнительно дешевым проектом в Индии и Китае — $66 и $68 соответственно, самым дорогим — в США ($238) и Великобритании ($251). В Германии — $153.

Для того, чтобы полностью использовать потенциал, необходимо внедрение новых рыночных механизмов на рынках производства электроэнергии. Еще одним краеугольным камнем является падение цен на системы хранения электроэнергии и интеллектуальное управление в области сетей.