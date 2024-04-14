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kosmos_news
Digiconomist: Биткоин ежегодно вызывает в два раза больше выбросов CO2, чем Швейцария
Новый анализ Digiconomist показывает, что майнинг биткоина производит огромное количество выбросов парниковых газов.

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Ведущую криптовалюту неоднократно критиковали за создание огромных выбросов парниковых газов. Согласно новому анализу криптопортала Digiconomist, углеродный след (то есть совокупность всех выбросов парниковых газов) биткоина в настоящее время вдвое превышает выбросы Швейцарии.
Изображение из открытых источников
В годовом исчислении криптовалютная сеть в настоящее время производит 90,93 миллиона тонн CO2. Для сравнения: выбросы парниковых газов в Швейцарии в последнее время составляли около 45 миллионов тонн в год.

Причиной выбросов является работающая энергоемкая технология блокчейна. Необходимо постоянно проверять транзакции в блокчейне, защищая их от подделки. На сегодняшний день в этих системах используется процесс Proof-of-Work. Приходится решать сложные криптографические задачи. Тот, кто первым её решит, сможет записать следующую запись в блокчейн и получит награду в виде BTC.

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Этот процесс и называют майнингом. В майнинге множество игроков соревнуются друг с другом, но в конечном итоге награду забирает только один. Это одна из причин, почему в этом процессе используется так много электроэнергии. Во многих городах энергия поступает из ископаемых источников, что объясняет высокие выбросы CO2.

По данным Digiconomist, одна биткоин-транзакция в настоящее время вызывает столько же выбросов CO2, сколько просмотр около 112 000 часов видео на YouTube или обработка 1,5 миллиона транзакций по кредитным картам.

#технологии #майнинг #криптовалюты #биткоин
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