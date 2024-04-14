Новый анализ Digiconomist показывает, что майнинг биткоина производит огромное количество выбросов парниковых газов.

Ведущую криптовалюту неоднократно критиковали за создание огромных выбросов парниковых газов. Согласно новому анализу криптопортала Digiconomist, углеродный след (то есть совокупность всех выбросов парниковых газов) биткоина в настоящее время вдвое превышает выбросы Швейцарии.

Изображение из открытых источников

В годовом исчислении криптовалютная сеть в настоящее время производит 90,93 миллиона тонн CO 2 . Для сравнения: выбросы парниковых газов в Швейцарии в последнее время составляли около 45 миллионов тонн в год.

Причиной выбросов является работающая энергоемкая технология блокчейна. Необходимо постоянно проверять транзакции в блокчейне, защищая их от подделки. На сегодняшний день в этих системах используется процесс Proof-of-Work. Приходится решать сложные криптографические задачи. Тот, кто первым её решит, сможет записать следующую запись в блокчейн и получит награду в виде BTC.

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Этот процесс и называют майнингом. В майнинге множество игроков соревнуются друг с другом, но в конечном итоге награду забирает только один. Это одна из причин, почему в этом процессе используется так много электроэнергии. Во многих городах энергия поступает из ископаемых источников, что объясняет высокие выбросы CO 2 .