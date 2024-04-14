Криптоактивы реагируют на глобальные геополитические кризисы.

Субботним вечером (13 апреля) около 23:00 (по московскому времени) подтвердилось то, чего многие опасались: Иран начал прямое нападение на Израиль в отместку за убийство нескольких человек в результате взрыва израильской бомбы в консульском отделе иранского посольства в Дамаске. Сообщалось, что сотни дронов и ракет были направлены к целям в Израиле. По данным израильской армии и правительства, военные были готовы перехватывать беспилотники. Ночью ситуация немного стабилизировалась, и Иран заявил о прекращении огня.

Изображение из открытых источников

Над Сирией и Иорданией было сбито несколько объектов, закрыли свое воздушное пространство Ливан, Ирак, Иордания и Израиль. Россия до утра прекратила полеты самолетов в этом регионе.

Многие биржи закрыты на выходных – но судя по резкому падению криптовалют, уже можно догадаться об экономических последствиях этой прямой атаки Ирана на Израиль. Биткоин (BTC) упал с $67 000 до $62 000 сразу после объявления об иранской атаке, то есть примерно на 7,5% за считанные минуты.

Котировки криптовалют в ночь на 14 апреля

Многие другие криптоактивы упали сильнее, чем биткоин. Ethereum потерял 9% и упал ниже $3000 впервые с февраля 2024 года. Падение большинства других криптоактивов выражается двузначными числами в диапазоне от минус 10% до минус 20%. В целом рынок криптовалют потерял почти 10% своей общей рыночной капитализации сразу после начала иранской атаки на Израиль. То есть рынок лишился $170 млрд за короткий период времени. К утру 14 апреля криптовалюты начали снова расти в цене.

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Атака дронов и ракет по Израилю — это новый уровень эскалации на Ближнем Востоке после конфликта в Газе. Эти два государства были заклятыми врагами на протяжении десятилетий, но Иран никогда не совершал прямого нападения на Израиль. 13 апреля 2024 года произошло первое прямое нападение, результатом которого, скорее всего, станут ответные удары со стороны Израиля.

Нападение Ирана можно рассматривать как ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции Мохаммеда Резы Захеди при нападении на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске. Стражи исламской революции называют атаку «возмездием» и заявляют, что цель — наказать за преступления Израиль. Взрыв в иранском посольстве рассматривается как нападение на иранскую территорию.

Криптоактивы в таких ситуациях часто действуют как сейсмографы. Международные фондовые биржи для регулярной торговли акциями закрыты на выходных, но централизованные и децентрализованные криптобиржи работают круглосуточно и без выходных. По мнению рыночных обозревателей, корреляция между криптовалютным и фондовым рынками снова стала очевидной. Тезис о якобы безопасном убежище криптовалют — это миф, уверен Тимо Эмден из Emden Research.

Подобные спады, как в ночь с субботы на воскресенье, наблюдались и 24 февраля 2022 года. Тогда криптоактивы также рухнули на 10–14 процентов за очень короткий период времени.

Ethereum упал на 12%, другие цифровые валюты, такие как Cardano или Dogecoin, — еще больше. Всего за несколько часов крипторынок потерял около $150 млрд. Всего через несколько дней, восстановление рынка привело к двузначному процентному росту многих криптовалют. В конце 20-х чисел в феврале 2022 года цена биткоина выросла на 10% за 1 день. Ethereum также получил двузначные цифры прироста. Поэтому, скорее всего, и в этот раз рынок криптовалют достаточно быстро восстановится.



