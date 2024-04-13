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Bloomberg: в этом году Apple выпустит компьютеры Mac с чипами M4 и упором на искусственный интеллект
В MacBook и Mac будут установлены три версии нового процессора, сообщает 11 апреля издание Bloomberg.

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Вскоре Apple может выпустить следующее поколение Mac с новым чипсетом M4. Об этом сообщает Bloomberg 11 апреля. Новые процессоры могут изменить ситуацию на рынке электронных устройств. Ранее Apple представила три процессора серии M. Все чипы производятся по 3-нанометровому техпроцессу. Конструкция обещает высокие скорости и в то же время более высокую энергоэффективность, чем у чипов Apple предыдущих лет.
Изображение из открытых источников
Чип M3, представленный лишь в конце 2023 года, содержал мало инноваций. Напомним, 1 октября Apple представила новые устройства. MacBook Pro и iMac были оснащены кремниевым процессором M3 собственной разработки Apple. Это решение обещало беспрецедентную производительность, что особенно понравилось геймерам.

Все процессоры M3 получили обновленный графический процессор (GPU). Это не только более мощное решение по всем направлениям, но оно поддерживает и новые функции. Новым является ускоренная трассировка лучей, которая призвана обеспечить более реалистичные световые эффекты в 3D-графике — впервые на устройствах Apple.

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Базовый процессор M3 имеет 8 ядер CPU и 10 ядер GPU (всего 25 миллиардов транзисторов), тогда как модель Pro использует 12 ядер CPU и 18 GPU ядер (всего 37 миллиардов транзисторов). Самым мощным является M3 Max, оснащенный 16 ядрами ЦП и 40 графическими процессорами. Всего на чипе содержится 92 миллиарда транзисторов.

Что касается вычислительной мощности, по данным Apple, она на 35% выше, чем у M1, а графический блок должен иметь до 50% большую производительность при том же энергопотреблении. Примечательно, что компания не сравнивает свои новейшие флагманские процессоры с процессором M2. В этом случае разница в производительности должна быть меньше. По мнению Apple, переход на 3-нанометровое производство также повышает энергоэффективность. Новые модели MacBook Pro работают до 22 часов. Это становится возможным благодаря использованию так называемых ядер эффективности. 4 из 8 ядер базового процессора M3 являются такими энергоэффективными ядрами. M3 Pro использует 6 ядер эффективности и 6 ядер производительности. M3 Max также оснащен 4 ядрами эффективности, а остальные 12 ядер обеспечивают производительность.

У M4 должна значительно увеличиться производительность. Причина этого в том, что Apple хочет больше сосредоточиться на искусственном интеллекте.

По данным Bloomberg, процессор будет представлен как минимум в трёх вариантах. iMac будет оснащен чипом M4 в этом году. MacBook Pro начального уровня с экраном 14 дюймов, а также MacBook Pro лучшего качества (14 и 16 дюймов) и Mac Minis появятся в начале 2025 года. Последний получил аппаратное обновление в январе 2023 года, то есть сравнительно давно.

Ожидается, что 13- и 15-дюймовые варианты MacBook Air появятся весной 2025 года. Выпуск Mac Studio и Mac Pro запланирован на конец следующего года. Оба получили обновление до чипа M2 в 2023 году.

Предполагается, что с обновлением M4 Apple интегрирует искусственный интеллект в свои компьютеры. В то время как Google и Microsoft уже давно полагаются на искусственный интеллект, Apple пока отстает от конкурентов в этом направлении. Благодаря новым процессорам и следующей версии macOS собственные функции ИИ смогут обрабатываться на компьютерах.

Apple ранее упоминала о том, насколько хорошо на устройствах производителя можно играть в видеоигры, включая Baldur’s Gate 3 и ремейк Myst. Новыми MacBook и iMac Apple также хочет привлечь внимание геймеров, которые раньше полагались почти исключительно на ПК и ноутбуки. Пока неизвестно, примет ли игровое сообщество это предложение.

#apple #искусственный интеллект #компьютеры #чипы #macbook #mac #m4
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