Остатки астероидов могут рассказать больше о жизни за пределами Земли.

Теория о том, что метеориты могли переносить компоненты жизни на разные космические объекты, сейчас широко распространена. Профессор астробиологии Томонори Тотани развил этот подход. Он подозревает, что свидетельства существования жизни могут быть в пыли, разбросанной по Вселенной на большие расстояния.

Изображение из открытых источников

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Когда астероиды врезаются в другие объекты, создаются эти пылевые облака. Они могут транспортировать частицы в течение длительного времени и на огромные расстояния. Эти частицы пыли могли быть исследованы людьми.

Поиски жизни сосредоточены в первую очередь на сигналах из космоса. Это предполагает, что инопланетная цивилизация технически хорошо развита.

Еще один способ поиска жизни — изучение атмосфер далеких экзопланет. Здесь, по словам Тотани, можно найти только отсылки к строительным кирпичикам жизни.

Но если изучить космическую пыль с астероидов, можно обнаружить ископаемые микроорганизмы, пишет астробиолог. Он подозревает, что частица микрометрового размера будет достаточно большой, чтобы содержать информацию о простейших организмах. В то же время они были бы достаточно малы, чтобы преодолевать большие расстояния.

Многие частицы не смогли бы совершить долгое путешествие в нашу Солнечную систему. По расчетам ученого, только около 100 000 таких частиц будут приземляться каждый год. Но этого достаточно, чтобы их искать и анализировать на наличие признаков жизни.

Тотани подозревает, что на Земле уже есть большое количество таких частиц, например, в антарктических льдах или на морском дне. Оттуда космическую пыль можно собрать относительно легко. Однако до сих пор очень сложно определить, происходит ли этот материал из нашей или другой звездной системы.

Альтернативой является сбор пыли в космосе с помощью так называемых аэрогелей. Эти материалы имеют низкую плотность и большую площадь поверхности благодаря наноструктурам. НАСА использовало этот материал еще в 2004 году для сбора частиц пыли с кометы с помощью зонда Stardust. Работа в этом направлении сейчас активно ведётся.