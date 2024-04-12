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kosmos_news
Президент США рассматривает возможность прекращения судебного преследования Джулиана Ассанжа
Комментарий президента Байдена вселил надежду, что Джулиан Ассанж не будет экстрадирован в США, а вернется на родину и скоро окажется на свободе.

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26 марта суд Великобритании перенес оглашение вердикта об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США до 20 мая за обвинения, связанные с раскрытием внутренней информации США. Ожидается, что к 16 апреля США предоставят суду гарантии, что Ассанж, независимо от его гражданства, может ссылаться на Первую поправку (свобода выражения мнений) и что он не будет приговорен к высшей мере наказания.
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж. Фото: Zuma/ТАСС     
Многочисленные сторонники журналиста по всему миру боролись за освобождение Ассанжа. Еще в феврале австралийский парламент при поддержке премьер-министра Энтони Альбанезе призвал вернуть Ассанжа на родину. Что бы ни думали об Ассанже, содержание под стражей не может продолжаться бесконечно, отметил Альбанезе.

Когда в среду, 10 апреля, президента США Джо Байдена спросили о запросе Австралии, глава Белого дома неожиданно ответил, что в администрации «рассмотрят его». Краткий комментарий Байдена, сделанный как раз к пятой годовщине заключения Ассанжа в лондонской тюрьме строгого режима Белмарш, вселил в сторонников Ассанжа надежду на то, его скоро выпустят на свободу.

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Энтони Альбанезе считает заявление Байдена «обнадеживающим» и теперь настроен все более оптимистично в отношении результатов процесса экстрадиции. Ассанж уже заплатил высокую цену, и его дальнейшее заключение ничего не даст, сказал он изданию Sky News Australia.

Нынешний исландский главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон назвала попытку экстрадиции «политически мотивированным актом» предшественника Байдена, который можно вовремя остановить.

Стелла Ассанж, жена основателя WikiLeaks, также несколько раз обращалась к президенту США с просьбой защитить жизнь мужа. На платформе Х она вновь призвала Джо Байдена «поступить правильно» после его «оптимистического» комментария.

Пока неизвестно, предоставит ли правительство США под руководством Байдена необходимые гарантии к 16 апреля, тем самым или же оно вовсе прекратит судебное преследование.

#технологии #криптовалюты #журналистика #джулиан ассанж
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