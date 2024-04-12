реклама
Несколько дней назад хакер опубликовал в даркнете данные 5,1 миллиона граждан Сальвадора: от имен, дней рождения и адресов электронной почты до номеров телефонов и домашних адресов и идентификационных номеров (DUI). Фотографии сальвадорцев в высоком разрешении без водяных знаков также включены в базу данных объемом 144 ГБ. От этой утечки данных пострадал практически каждый взрослый гражданин страны. Всего там проживает 6,6 миллиона жителей.
Данные были доступны для покупки за $250 с августа прошлого года (не уточняется, какой объем данных продавался за эту сумму). А поскольку жертвы не выполнили требование хакера о выкупе, теперь, в начале апреля, злоумышленник опубликовал данные в даркнете. Об этом 8 апреля сообщило издание Protos.
реклама
На самом деле, такие утечки данных, как сообщается, происходят часто в Сальвадоре. По словам сальвадорского пользователя платформы X, хакерам удалось получить личную информацию сальвадорцев через государственные системы три раза за последние четыре года — только без фотографий граждан.
Доступная отныне в сети личная информация граждан, вероятно, та же самая, которую сальвадорцы должны были предоставить при регистрации в биткоин-кошельке Chivo. Поэтому разумно предположить, что взлом затронул запущенный правительством биткоин-кошелек.
Согласно статистике, которой поделился президент Сальвадора Букеле на платформе X, через несколько дней после запуска приложения было зарегистрировано более 2 миллионов пользователей. По данным компаний, с которыми Сальвадор сотрудничал в рамках программы Chivo Wallet, всего через несколько недель более 4 миллионов сальвадорцев прошли процесс регистрации.
Соответственно, количество пользователей Chivo, зарегистрированных на момент взлома, могло составлять 5,1 миллиона. Однако многих сальвадорцев, очевидно, интересовал только стартовый бонус в размере 30 долларов, который поступал на счет кошелька Chivo при регистрации. Впоследствии большое количество сальвадорцев отказались от приложения, у которого часто возникали технические проблемы.
Критика со стороны биткоин-сообщества впервые прозвучала, когда был запущен непрозрачный кошелек, который сальвадорцы могут использовать для транзакций с BTC и долларами США. Тем более, что уже существовали решения, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Кроме того, Chivo Wallet собирал конфиденциальные данные.