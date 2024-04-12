Хакер опубликовал конфиденциальные данные о 5,1 млн граждан Сальвадора. Скорее всего, он взломал государственный биткоин-кошелёк Chivo.

Несколько дней назад хакер опубликовал в даркнете данные 5,1 миллиона граждан Сальвадора: от имен, дней рождения и адресов электронной почты до номеров телефонов и домашних адресов и идентификационных номеров (DUI). Фотографии сальвадорцев в высоком разрешении без водяных знаков также включены в базу данных объемом 144 ГБ. От этой утечки данных пострадал практически каждый взрослый гражданин страны. Всего там проживает 6,6 миллиона жителей.

Изображение из открытых источников

Данные были доступны для покупки за $250 с августа прошлого года (не уточняется, какой объем данных продавался за эту сумму). А поскольку жертвы не выполнили требование хакера о выкупе, теперь, в начале апреля, злоумышленник опубликовал данные в даркнете. Об этом 8 апреля сообщило издание Protos.

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На самом деле, такие утечки данных, как сообщается, происходят часто в Сальвадоре. По словам сальвадорского пользователя платформы X, хакерам удалось получить личную информацию сальвадорцев через государственные системы три раза за последние четыре года — только без фотографий граждан.

Доступная отныне в сети личная информация граждан, вероятно, та же самая, которую сальвадорцы должны были предоставить при регистрации в биткоин-кошельке Chivo. Поэтому разумно предположить, что взлом затронул запущенный правительством биткоин-кошелек.

Согласно статистике, которой поделился президент Сальвадора Букеле на платформе X, через несколько дней после запуска приложения было зарегистрировано более 2 миллионов пользователей. По данным компаний, с которыми Сальвадор сотрудничал в рамках программы Chivo Wallet, всего через несколько недель более 4 миллионов сальвадорцев прошли процесс регистрации.

Соответственно, количество пользователей Chivo, зарегистрированных на момент взлома, могло составлять 5,1 миллиона. Однако многих сальвадорцев, очевидно, интересовал только стартовый бонус в размере 30 долларов, который поступал на счет кошелька Chivo при регистрации. Впоследствии большое количество сальвадорцев отказались от приложения, у которого часто возникали технические проблемы.

Критика со стороны биткоин-сообщества впервые прозвучала, когда был запущен непрозрачный кошелек, который сальвадорцы могут использовать для транзакций с BTC и долларами США. Тем более, что уже существовали решения, которые уже зарекомендовали себя на рынке. Кроме того, Chivo Wallet собирал конфиденциальные данные.