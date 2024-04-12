Аналитик рынка Артур Хэйес считает, что цена биткоина находится под угрозой обвала. Непосредственно до и после халвинга курс может упасть, полагает экс-CEO BitMEX.

Аналитик рынка Артур Хэйес не исключает, что цена биткоина в ближайшее время будет подвержена риску обвала. О таком сценарии эксперт предупреждает в новой записи в своем блоге. На прогноз специалиста обращает внимание портал forklog. Решающим фактором является предстоящий халвинг биткоина, который произойдет через несколько дней.

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Вероятно, это событие произойдет 19 апреля. Тогда вознаграждение за блок биткоина уменьшится вдвое. Это означает, что в день будет создаваться всего 450 BTC. Хотя халвинг считается важным моментом рыночного цикла, настоящий эффект от него часто проявляется только через несколько месяцев после события.

Основатель BitMEX Хейс убежден, что сразу после халвинга произойдет коррекция BTC. В начале года Хэйес предсказал, что рынок криптовалют рухнет в марте из-за плохой экономической ситуации в США. Это событие не произошло. Американец считает, что падение рынка лишь отложено вследствие непредвиденных бычьих событий.





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«Бурной распродажи криптовалют не произошло. Я назвал неправильное время обвала рынка, но, как и в случае с лыжным сезоном, неожиданно благоприятные условия марта не повторяются в апреле», — пишет Хэйес.

Интерес инвесторов к спотовым биткоин-ETF и последующие массовые спекуляции мем-криптовалютами привели к значительному росту рынка в марте.

В своем анализе Хэйес не занимает необычно критической позиции по отношению к халвингу. В начале года ряд экспертов предупреждали, что на этот раз все может быть по-другому, и халвинг не принесёт ожидаемого роста курса BTC.

Артур Хэйес убежден в положительном эффекте халвинга. Однако этот эффект станет очевидным только через некоторое время.



«Я согласен, что это событие приведет к росту цен в среднесрочной перспективе», — объясняет Артур Хэйес.

Специалист ожидает, что цены упадут примерно через неделю (19 апреля), и поэтому теперь он хочет продать свои биткоины, а затем купить BTC снова по более низкой цене. Негативное влияние халвинга усложняется низкой ликвидностью в США, что, по мнению Хэйеса, будет еще больше способствовать распродаже многих криптовалют.

Итак, 39-летний трейдер ожидает непредсказуемой волатильности на рынке криптовалют, которая может привести к неожиданно высоким потерям. Поэтому он хочет уйти с крипторынка к маю и больше не торговать цифровыми монетами.