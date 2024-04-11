Впоследствии летательный аппарат будет оснащен детонационным двигателем, который позволит развивать скорость до 9 Маха.

Летательные аппараты с вращающимся детонационным ракетным двигателем (ВДРД) могут совершить революцию в авиации. И США, и Китай надеются, что это технологическое решение откроет новые возможности для создания эффективных гиперзвуковых самолетов.

Дрон с революционным детонационным двигателем совершил первый полет. Источник изображения: Venus Aerospace

Единственная проблема заключается в том, что разработка так называемых вращающихся детонационных двигателей (ВДД) все еще находится в зачаточном состоянии. Однако сейчас многие стартапы работают в этом направлении. Американская компания Venus Aerospace впервые подняла в воздух свой дрон, который вскоре будет оснащен таким двигателем.

Аппарат длиной 2,5 метра был поднят самолетом на высоту 3700 метров и запущен в полет. Беспилотник был оснащен обычным двигателем, пишет компания в пресс-релизе. Он смог разогнаться до скорости 0,9 Маха, или примерно 1100 км/ч. Дрон весом 136 килограммов пролетел 16 километров. Были проверены прочность и летные характеристики аппарата.

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Первый полет аппарата с ВДРД может состояться позднее в этом году. Приведенный в действие таким детонационным двигателем дрон мог бы развивать скорость 2 или 3 Маха. Цель компании состоит в том, чтобы дрон с ВДРД в конечном итоге мог летать со скоростью 9 Маха, или 11 100 км/ч.

Если работа над вращающимися детонационными двигателями окажется успешной, эти силовые установки могут стать альтернативой обычным ракетным двигателям. По данным Venus Aerospace, теоретически ВДРД должны быть примерно на 15% более эффективными, чем обычные двигатели.

Компания работает с НАСА и американским военным исследовательским агентством DARPA над такими двигателями. На сегодняшний день ВДРД прошли только наземные испытания.

С помощью этих приводов в круглой камере постоянно вызываются контролируемые взрывы, которые создают волны давления. По сути, это детонационная машина непрерывного действия, детонационные волны которой направлены в одном направлении.

Возникающая в результате тяга может привести в движение ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и самолеты так, что они достигнут гиперзвуковой скорости в атмосфере Земли – то есть более 5 Маха или более 6200 км/ч.

В отличие от прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД или ГПВРД), вращающиеся детонационные ракетные двигатели могут запускаться со скоростью 0 км/ч и ускоряться в процессе полёта. При использовании прямоточных воздушно-реактивных двигателей сначала необходимо достичь определенной скорости, чтобы они могли привести в движение летательный аппарат.

Сообщается, что вращающийся детонационный двигатель требует значительно меньше топлива, чем обычные реактивные двигатели. КПД двигателей ВДРД оценивается почти в 80%. Показатель обычных электрических или реактивных двигателей не может превышать 30%.

Одним из недостатков является то, что ВДРД очень громкие. Кроме того, материал, из которого они сконструированы, должен выдерживать постоянные ударные волны, что может затруднить коммерческое использование в пассажирских самолетах.