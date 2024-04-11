Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
Впоследствии летательный аппарат будет оснащен детонационным двигателем, который позволит развивать скорость до 9 Маха.

реклама

Летательные аппараты с вращающимся детонационным ракетным двигателем (ВДРД) могут совершить революцию в авиации. И США, и Китай надеются, что это технологическое решение откроет новые возможности для создания эффективных гиперзвуковых самолетов.
Дрон с революционным детонационным двигателем совершил первый полет. Источник изображения: Venus Aerospace 
Единственная проблема заключается в том, что разработка так называемых вращающихся детонационных двигателей (ВДД) все еще находится в зачаточном состоянии. Однако сейчас многие стартапы работают в этом направлении. Американская компания Venus Aerospace впервые подняла в воздух свой дрон, который вскоре будет оснащен таким двигателем.

Аппарат длиной 2,5 метра был поднят самолетом на высоту 3700 метров и запущен в полет. Беспилотник был оснащен обычным двигателем, пишет компания в пресс-релизе. Он смог разогнаться до скорости 0,9 Маха, или примерно 1100 км/ч. Дрон весом 136 килограммов пролетел 16 километров. Были проверены прочность и летные характеристики аппарата.

реклама

Первый полет аппарата с ВДРД может состояться позднее в этом году. Приведенный в действие таким детонационным двигателем дрон мог бы развивать скорость 2 или 3 Маха. Цель компании состоит в том, чтобы дрон с ВДРД в конечном итоге мог летать со скоростью 9 Маха, или 11 100 км/ч.

Если работа над вращающимися детонационными двигателями окажется успешной, эти силовые установки могут стать альтернативой обычным ракетным двигателям. По данным Venus Aerospace, теоретически ВДРД должны быть примерно на 15% более эффективными, чем обычные двигатели.

Компания работает с НАСА и американским военным исследовательским агентством DARPA над такими двигателями. На сегодняшний день ВДРД прошли только наземные испытания.

С помощью этих приводов в круглой камере постоянно вызываются контролируемые взрывы, которые создают волны давления. По сути, это детонационная машина непрерывного действия, детонационные волны которой направлены в одном направлении.

Возникающая в результате тяга может привести в движение ракеты, крылатые ракеты, беспилотники и самолеты так, что они достигнут гиперзвуковой скорости в атмосфере Земли – то есть более 5 Маха или более 6200 км/ч.

В отличие от прямоточных воздушно-реактивных двигателей (ПВРД или ГПВРД), вращающиеся детонационные ракетные двигатели могут запускаться со скоростью 0 км/ч и ускоряться в процессе полёта. При использовании прямоточных воздушно-реактивных двигателей сначала необходимо достичь определенной скорости, чтобы они могли привести в движение летательный аппарат.

Сообщается, что вращающийся детонационный двигатель требует значительно меньше топлива, чем обычные реактивные двигатели. КПД двигателей ВДРД оценивается почти в 80%. Показатель обычных электрических или реактивных двигателей не может превышать 30%.

Одним из недостатков является то, что ВДРД очень громкие. Кроме того, материал, из которого они сконструированы, должен выдерживать постоянные ударные волны, что может затруднить коммерческое использование в пассажирских самолетах.

#технологии #авиация #беспилотники #дроны #самолеты
1
Показать комментарии (1)
Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Мордовией
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
14
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
3
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
6
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
2
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
Гибриды BYD с системой DM-i пятого поколения смогут проезжать без дозаправки и зарядки по 2000 км
+
Отечественный ситком "Букины" в 2006 году "предсказал" присоединение новых территорий к РФ
2
Раскрыт дизайн смартфона iQOO Z9 Turbo
1
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
6
«Газпром» купил 134 000 лицензий «Ред ОС» и окончательно откажется от американской Windows
7
Предмет добавленный Call of Duty: Modern Warfare 3 вызывает опасения у геймеров из-за цены в $80
+
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
GamerTech представила перчатки с подогревом Magma Glove для профессиональных геймеров
+
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra выдержал падение с высоты 4000 метров
3

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
14
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
202
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
61
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
229
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
88
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
8
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
5
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
21

Сейчас обсуждают

FelsheR-ZVZVZV
14:08
"некоторые особо мудрые виртуальные сборщики ПК, настойчиво советуют к покупке (ради экономии) процессоры Intel модификаций F" Мало того они еще до сих пор АМ4 советуют.
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
Eppius
14:08
Идиотская западная статься как и большинство. Еще бы он не пытались помешать...
Defence One: МО США пытается помешать военным армии РФ использовать Starlink
ev_rus
14:08
По связи?) Как у нас после твоей службы со связью в войсках все норм?
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Ivan Mikhailov
14:07
Я думаю, что основная их деятельность это работа в статьях про политику, а то что они в железячных статьях минусы ставят это уже энтузиазм
Пуск первой тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» прошёл успешно
Red Red
14:07
четверг Культурный день....
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Apsheronsky tchai
14:06
Подтягивай к ДНС, там рядом шавуха и алкотека.
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Red Red
14:06
ну в принципе иногда там и шешин брат встречается
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Red Red
14:05
шеша ну вчера же мы выяснили что у тебя уже не ТОП
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Мамбет Иванов
14:05
зачем вам в конструкторское бюро?
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Чаtо - Боt
14:05
Да, ваши ципсошные пропагандоны совсем с глузда съехали, куря друг у дружки писи. Тебе же нравится такое курить, Моше?
Зеленский заявил, что разрушение Крымского моста входит в план будущего «контрнаступления»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем