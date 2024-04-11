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Байден объявил о создании совместной системы ПВО с Японией и Австралией
10 апреля президент Джо Байден заявил о разработке США, Японией и Австралией совместной системы ПВО. Также обсуждались другие стороны сотрудничества между Японией и США.

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США, Япония и Австралия создадут общую архитектуру противовоздушной обороны, заявил в среду, 10 апреля, президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Он также поддержал инициативы Японии по организации переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и сотрудничество Страны восходящего солнца с альянсом AUKUS.
Элементы американской системы управления ПВО IBCS. Источник изображения: Армия США
Как заявил Байден на совместной конференции в Розовом саду Белого дома, США и Япония договорились о ряде шагов, направленных на укрепление военного сотрудничества и оборонной промышленности обеих стран и создание общей, взаимосвязанной сети ПВО совместно с Австралией.

Предполагается, что такой общий «щит» защитит весь регион от ракет Китая и Северной Кореи, хотя Байден подчеркнул, что сотрудничество с Японией носит оборонительный характер и не направлено против Пекина.

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Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество Японии с альянсом AUKUS, который объединяет США, Великобританию и Австралию, в том числе в области искусственного интеллекта и других передовых технологий.

Кисида сказал, что лидеры договорились усилить оперативную совместимость вооруженных сил двух стран, включая реформирование командных структур для облегчения сотрудничества между вооруженными силами. Кисида и Байден достигли соглашения об участии японского астронавта в программе «Артемида» — пилотируемом полете на Луну.
Лунная программа «Артемида» (Artemis). Изображение: НАСА
На переговорах обсуждались инициативы КНДР и премьер-министра Кисиды по организации встречи на высшем уровне с Ким Чен Ыном по поводу ядерной программы и японцев, взятых в плен Северной Кореей. Кисида заявил, что «окно для переговоров открыто», а Байден поддержал усилия Кисиды, добавив, что США «открыты для диалога с Северной Кореей».

Лидеры также обсудили поддержку Украины и ситуацию в Газе. Байден приветствовал позицию Японии. Кисида сказал, что для Японии вопрос Украины напрямую связан с безопасностью его страны.

Никто из лидеров подробно не прокомментировал один из пунктов разногласий между странами - планируемое поглощение крупнейшей американской сталелитейной компании US Steel японской Nippon Steel. Байден пообещал заблокировать поглощение, чтобы защитить рабочие места и заручиться поддержкой профсоюзов в ключевом для выборов штате Пенсильвания. На конференции он лишь подчеркнул, что намерен сдержать свое слово и обязательства перед Японией. Кисида сказал, что надеется на положительное решение вопроса.

В совместном заявлении, опубликованном после саммита, Байден подчеркнул непоколебимую приверженность защите Японии «с помощью всего спектра возможностей, включая ядерный».

Визит Кисиды стал пятым визитом иностранного лидера в Вашингтон, который включает в себя торжественную церемонию и ужин, устроенный в честь лидера страны. До него Байден чествовал таким образом президентов Франции и Южной Кореи и премьер-министров Индии и Австралии. Кроме того, в четверг, 11 апреля, Кисида выступит с речью перед Конгрессом.

#сша #япония #байден #военная техника #пво #австралия
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