Устройства с технологией SINA используются органами власти и компаниями по всему миру и предназначены для обеспечения безопасности данных. Об этих ноутбуках стало известно благодаря недавнему делу о шпионаже.

Ноутбуки SINA — это устройства, которые используются, в частности, секретными службами, военными и частными компаниями. 30 марта такой ноутбук обнаружили у бывшего сотрудника внутренней разведки Австрии Эджисто Отта при задержании по подозрению в шпионаже, в том числе предположительно в пользу России, сообщает Der Spiegel.

Ноутбуки SINA также используются военными. Фото: Secunet

SINA означает безопасную межсетевую архитектуру. Такие ноутбуки оснащены специальной программой шифрования. Технология защищает как информацию, хранящуюся на ноутбуке, так и сетевое общение от несанкционированного доступа. Поэтому ноутбуки считаются «защищенными от слежки и прослушивания». Данные автоматически шифруются на жестком диске, а так называемое VPN-соединение защищает передачу данных в общедоступных сетях WLAN.

Для входа на устройство SINA требуется двухфакторная аутентификация. Только при наличии вставленной карты безопасности или специального USB-накопителя можно ввести соответствующий PIN-код и разблокировать устройство. Устройства с программным обеспечением SINA также защищены от атак со стороны сторонних USB-накопителей.

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Разработку технологии заказала Федеральное ведомство безопасности и информационных технологий Германии (BSI) в 1999 году, и с тех пор ПО постоянно совершенствуется. Продукция SINA сейчас используется во всем мире – как органами власти, так и коммерческими компаниями. Это единственная система шифрования, одобренная BSI для данных с уровнем классификации «Совершенно секретно».

SINA можно использовать на нескольких устройствах, таких как настольные компьютеры, ноутбуки, планшеты и даже смартфоны. ПО работает в операционных системах Windows, Linux и Android. Ноутбуки SINA предлагаются компанией Secunet и могут быть приобретены властями, а также частными компаниями.