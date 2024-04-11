Крупнейшая в мире криптовалютная биржа неоднократно подвергалась санкциям со стороны разных стран. Теперь и Филиппины хотят полностью убрать компанию с рынка.

Binance получает запрет на работу на Филиппинах — об этом сообщают СМИ азиатской страны. Филиппинская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) уже обратилась к государственному органу телекоммуникаций с просьбой геоблокировать все сайты Binance.

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Запрос SEC был отправлен 12 марта и, помимо торговой платформы Binance, также нацелен на «другие сайты, используемые Binance». Телекоммуникационное ведомство быстро отреагировало на запрос и передало его всем интернет-провайдерам страны. Пользователи могут подключиться к крупнейшей в мире бирже криптовалют только через приложение Binance.

Напомним, Binance достигла соглашения с Министерством юстиции США в ноябре 2023 года. Криптобиржа признала себя виновной по обвинениям в уклонении от санкций и отмывании денег и выплатила штраф в размере $4,3 млрд.

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Основатель компании также должен заплатить штраф. Продолжающееся судебное дело может закончиться для него тюрьмой. Летом 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинула против Binance обвинения в предполагаемых нарушениях законодательства о ценных бумагах.

Эти события могли создать у филиппинских властей негативный имидж компании. Филиппинская SEC отреагировала на новость предупреждением. Тогда говорилось, что филиппинские граждане больше не должны использовать Binance ради собственной безопасности.

Эмилио Акино, председатель регулирующего органа, назвал Binance «угрозой благосостоянию филиппинских инвесторов». Как и ее американские коллеги, SEC обвинила торговую платформу в продаже незаконных инвестиционных продуктов.

Это относится к криптовалютам, которые могут считаться ценными бумагами в соответствии с законодательством и, следовательно, подлежат строгим правилам. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам, Binance сначала должна получить лицензию, чтобы принимать инвестиции.

Кроме того, криптобиржа должна получить лицензию, чтобы выступать в качестве брокера по ценным бумагам. Филиппинская SEC в настоящее время работает над новым регулированием, специально разработанным для криптовалют.

На самом деле Binance уже давно находится в поле зрения властей США, таких как регулятор ценных бумаг SEC, который, как говорят, инициировал расследование предполагаемого отмывания денег и уклонения от санкций.

Информационное агентство Reuters выявило конкретный случай, который, как утверждается, привел к расследованию SEC. За последние годы дочерняя компания Binance в США перевела $400 млн. В частности, деньги пошли торговой компании Merit Peak. Эта компания находится под контролем генерального директора Binance Чанпэна Чжао. Власти США предполагают, что Binance может использовать дочернюю компанию в стране в качестве прикрытия для бизнеса в США.

По сообщениям Cointelegraph, в феврале 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование. $400 млн поступали несколькими траншами с 2020 года.

Binance US сообщила агентству Reuters, что Merit Peak не торговала и не предоставляла никаких других услуг на платформе. Также сообщается, что только сотрудники криптобиржи имели доступ к банковским счетам компании.

Кстати, в июне 2022 года агентство Reuters уже выдвигало серьезные обвинения против Binance. В то время криптовалютную биржу описывали как «скопище хакеров, мошенников и торговцев наркотиками».

В отчете говорится, что через биржу было отмыто в общей сложности не менее $2,35 млрд незаконных средств. Ранее дочерней компании в США запретили выпускать стейблкоин Binance USD. Также выяснилось, что Binance считается ключевой фигурой в мошенничестве с проектом Bitzlato.