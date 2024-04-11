Инфляция в США растет больше, чем ожидалось, и за март составила 3,5%, сообщили СМИ 10 апреля. Биткоин слабеет на фоне этих новостей.

Инфляция в США за март, как сообщили информационные агентства 10 апреля, составила 3,5%. Это больше, чем ожидал рынок. Ожидаемый уровень инфляции по сравнению с мартом прошлого года оценивался в 3,4%. По сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары также выросли - на 0,4%.

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Сразу после публикации данных на рынках капитала началась небольшая распродажа активов, которая потянула биткоин вниз. Ведущая цифровая валюта скорректировалась примерно на 2%.

Причина слабости активов в ответ на новые данные заключается в том, что инфляция в США, которая растет больше, чем ожидалось, может помешать запланированному Федеральной резервной системой США снижению процентных ставок. Цены на потребительские товары в США выросли на 3,5%, что значительно превышает заявленный целевой показатель в 2%, который обычно преподносится населению как «ценовая стабильность».

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Аналитики предполагали, что Федеральная резервная система (ФРС) впервые снизит процентные ставки на заседании центрального банка в июне. Вероятность этого теперь составляет менее 20%. Снижение процентных ставок в мае вообще не обсуждалось после неожиданно высоких данных по инфляции за февраль, о которых также сообщалось в марте.

Джейми Даймон, генеральный директор крупнейшего банка в мире JPMorgan, недавно предупредил, что ФРС может поднять ключевую процентную ставку до 8% из-за более устойчивой инфляции, вызванной высокими государственными расходами. Ставка по федеральным фондам в США в настоящее время находится в диапазоне от 5,25 до 5,50 процента.

После сильного начала недели, когда биткоин был готов протестировать новый рекордный максимум, в среду, 10 апреля, актив перешел в режим коррекции. Биткоин упал ниже отметки в $69 000, что является рекордным максимумом последнего цикла. После данных по инфляции актив еще больше рухнул и опустился ниже $68 000.

Коррекция курса сопровождается негативными новостями о спотовых биткоин-ETF, одобренных в США в начале года. В понедельник и вторник из инвестиционных продуктов было выведено средств на общую сумму почти $250 млн. Хотя снижение спроса на ETF в последние недели, вероятно, разочаровало одного или двух биткоин-быков, совокупный чистый приток все еще остается на высоком уровне.

Поскольку биткоин, как и финансовые рынки в целом, очень чувствительно реагирует на монетарную политику американцев, есть опасения по поводу падения BTC. Если Федеральная резервная система будет вынуждена поднять процентные ставки из-за второй волны инфляции, это может оказать на биткоин значительное давление.

Фактически, именно перспектива повышения процентных ставок в США инициировала последний медвежий рынок.

Поскольку государственный долг США и соответствующие процентные расходы по нему продолжают расти, досрочное снижение процентных ставок, вероятно, также отвечает интересам ФРС, которая может быть независимой только на бумаге. Кроме того, надвигающаяся инфляция может привести к кризису, и люди будут переводить накопления в цифровые активы.