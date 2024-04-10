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kosmos_news
Геймеры с плохим зрением могут играть в шутеры, благодаря бесплатному ПО JBL
Благодаря новому программному обеспечению геймеры с проблемами со зрением смогут играть, например, в Counter-Strike 2. Им нужна лишь гарнитура Quantum компании JBL (но подойдут и другие).

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Бренд JBL известен прежде всего своими колонками и наушниками. В апреле производитель представил программное обеспечение, которое может быть интересно некоторым геймерам. JBL Quantum Guideplay предназначен для того, чтобы дать игрокам с ограниченным зрением возможность участвовать в онлайн-играх, таких как Counter-Strike 2.
JBL Quantum ONE. Изображение JBL
Чтобы использовать Guideplay, игрокам нужно только бесплатное игровое программное обеспечение и гарнитура. Хотя JBL рекомендует собственные гарнитуры Quantum, с ПО должны работать наушники практически всех производителей. После установки программного обеспечения и запуска Counter-Strike 2 Guideplay «переводит» происходящее на экране в звуковые сигналы. Например, игроки слышат всё более частый звуковой сигнал в левом ухе, когда приближаются к стене.

Если в игре враги окажутся в перекрестии прицела игроков, геймеры также услышат звук, сигнализирующий о необходимости вовремя выстрелить. JBL описывает эту технологию как тип эхолокации: все объекты издают звук, который игроки могут точно определить благодаря пространственному звуку и отслеживанию движения головы.

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Геймеры могут тренироваться на специально разработанной карте. Там они узнают все о новой технологии и о том, как интерпретировать различные сигналы.

В настоящее время программное обеспечение работает только с Counter-Strike 2. Но в будущем это может измениться. На сайте производителя указано, что программное обеспечение станет моделью с открытым исходным кодом.

Это означает, что все разработчики могут реализовать функции в своей игре и адаптировать их под себя. Тогда также можно было бы предположить, что другие гарнитуры и наушники станут официально совместимыми с Guideplay.


#технологии #игры #jbl #по #quantum
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Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
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