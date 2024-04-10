Переоборудованная лодка была оснащена боеголовкой массой 500 килограмм.

ВМС Румынии обнаружили необычный объект в Черном море у побережья Констанцы. Из воды достали беспилотный катер, оснащенный массивной боеголовкой.

Загадочный катер-камикадзе появился у берегов Румынии. Источник изображения: Telegram / Karymat

Матросы, вероятно, не знали о наличие такого оружия на борту катера. Лодку нашли плавающей в море вверх дном. Поэтому её отбуксировали и перевернули только в гавани.

Сама лодка, скорее всего, была произведена в США и первоначально использовалась как пожарный катер. Согласно анализу известного военного эксперта Х. И. Саттона, лодка произведена компанией Silver Ships в Алабаме. В прошлом компания поставляла на Украину различную технику.

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На борту надувной лодки длиной 9,5 метров находилась огромная боевая часть противокорабельной управляемой ракеты П-15 «Термит (по классификации НАТО: P-20 Styx). Это оружие советских времен до сих пор широко распространено и используется.

Боевая часть ракеты весит 500 килограммов и состоит на 60% из тротила, на 20% из Т4 и на 15% из алюминиевого порошка. Остальные 5% — это флегматизирующий воск. По словам эксперта Саттона, боеголовка P-20 Styx в два раза мощнее, чем у американской противокорабельной ракеты Harpoon («Гарпун»).

Антенну Starlink можно увидеть и на фотографиях, попавших в открытый доступ через Telegram-каналы. Она используется для связи, определения местоположения и дистанционного управления. Камеры, судя по всему, не были установлены на лодке или не были обнаружены.

В такой конфигурации перепрофилированный пожарный катер, скорее всего, предназначен для тарана боевых кораблей противника. Для обеспечения максимального ущерба боеголовка располагалась под углом вверх. Таким образом, взрывная волна могла распространиться не только преимущественно горизонтально, но и по диагонали вверх по нескольким палубам корабля противника.

Не совсем ясно, принадлежит ли дрон-камикадзе российским вооруженным силам или украинскому флоту. Однако многочисленные детали указывают на то, что этот катер Украины. Румынский флот, очевидно, не хотел иметь ничего общего с необычной находкой. Была опубликована лишь скудная официальная информация об инциденте.

После того как бомбу подняли на берег, ее доставили на полигон Капу-Мидия и контролируемым образом взорвали. Сообщается, что взрыв был настолько мощным, что его ощущали даже в Констанце, расположенной в 30 километрах от полигона.